Это достаточно резкое падение, учитывая, что в 2019 году по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира SIPRI, она занимала 16-ю позицию. А в 1996 году, с приходом Лукашенко к власти, Беларусь начала активную торговлю оружием с распродажи военного имущества бывшего советского Белорусского военного округа. Тогда страна входила в десятку крупнейших продавцов оружия в мире. В прошлом году выручка основных предприятий Госкомвоенпрома упала на 20 процентов.





Военные демонстрируют Александру Лукашенко оружие, имеющееся в распоряжении белорусской армии





Как следует из отчета центра анализа мировой торговли оружием, пишет Свобода, Россия, Израиль, Украина и Беларусь – мировые лидеры по тому объему, который в их экономике составляет продажа вооружений. Что касается Беларуси, то в 2018 году объем экспорта товаров и услуг, связанных с торговлей оружием, составил около 2,1 процента ВВП, в 2019 году этот показатель снизился вдвое. Это включает как продажу нового оружия, так и старого, советского образца. Белорусский ВПК в 2020 году стал в большей мере зависеть от России. Если раньше комплектующие можно было закупать в западных странах, то теперь, после санкций, введенных в связи с протестами в 2020 году, комплектующие приходится закупать в основном в России.





Основные покупатели белорусского оружия – Россия, Казахстан, Азербайджан, Китай, Мьянма, Лаос, Индонезия, Бангладеш, Индия, ОАЭ, Сербия, Болгария, Уганда, Ангола.





Треть экспорта белорусского оружия идет в регионы Африки и Азии. Причем его покупателями нередко становятся диктаторские режимы (например, Эфиопия или Эритрея). Контакты с большинством африканских стран были налажены со времени подписания Беларусью устава Движения неприсоединения в 1998 году. По данным телеканала "Белстат", в 2020 году Минск торговал оружием с 16 африканскими странами.





В страны Африки поставляется бронетехника советского образца (например, бронеавтомобили "Кайман"). Страны Азии (Мьянма, Индия, Индонезия, Лаос) закупают у Беларуси системы ПВО и радиоэлектронику. В ОАЭ до недавнего времени поставляли средства радиоэлектронной борьбы и тягачи Минского завода колесных тягачей. Болгария, Словакия, Сербия ранее закупали оружие советских времен, но эти поставки после введения санкций, вероятнее всего, заморожены.





Ракетный комплекс "Рубеж" на оружейной выставке в Минске





По продажам компонентной базы Беларусь, в основном, сотрудничает с Россией – поставляет радиоэлектронику, оптоэлектронные системы прицельных комплексов и шасси МЗКТ.





Белорусский военный эксперт Егор Лебедок считает, что авиационные санкции и ограничения на поставки западных комплектующих нанесли серьезный урон белорусскому военно-промышленному комплексу.





Комплекс новых белорусских вооружений был ориентирован на иностранные комплектующие





– Конечно, это болезненно больше всего для высокотехнологичного вооружения. Прежде всего, это системы связи того же предприятия "Агат" (ведущее предприятие Беларуси по производству автоматизированных систем управления оборонного назначения. – Прим. РС), где даже некоторые штепсели, кабели и розетки были американского или канадского производства. Очень много таких комплектующих, которые непригодны в мире, а годятся только для российского или ближневосточного рынка. Это касается и связи, и двигателей для танковозов МЗКТ, и коробок передач. Это касается и бронетехники. Например, новые броневики МЗКТ созданы с финской сталью. Целый комплекс новых белорусских вооружений (не советские переработки) был ориентирован на иностранные комплектующие именно с целью популяризации, большего спроса за рубежом.





Белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса, независимый военный обозреватель Александр Алесин полагает, что Беларусь отчасти пользуется схемами, позволяющими обходить санкции, однако предприятия ВПК все же пострадали от них.





Оружие – для того, чтобы подружиться и продавать тракторы





– Прежде всего, это "Радар" (управляющая компания холдинга "Системы радиолокации"). МЗКТ – Минский завод колесных тягачей. В настоящий момент Россия использует их шасси для мобильных ракетных комплексов различного типа, включая носители ядерного оружия. "Пеленг" – ведущее предприятие оптоэлектронной промышленности в Беларуси – и 558-й авиационный ремонтный завод.





Официальной информации о покупателях оружия Беларусь не раскрывает, известно также и о фактах, когда Минск продавал вооружения в страны, где действовало международное эмбарго.





В одном из попавших в прессу докладов ООН утверждается, что Беларусь была одним из участников схемы поставки военной техники в Ливию в обход международного эмбарго. В частности, речь идет о поставках вертолетов Ми-24 Ливийской национальной армии, выступающей против официально признанного Правительства национального согласия.





Также в феврале этого года, через пару недель после военного переворота в Мьянме, в аэропорту Янгона заметили прибытие транспортного ИЛ-62 частной белорусской компании Rada Airlines с грузом предположительно военного назначения.





В 1996 году инспекторы ООН нашли белорусскую артиллерию в обложенном санкциями Ираке.





В 2004 году ООН запретила поставлять оружие в Судан, потому что там началась гражданская война. Эмбарго действует до сих пор. Но торговля продолжилась. Например, в отчете кампании Human rights first сказано, что за 2004–2006 годы Беларусь в обход эмбарго ООН продала в Судан 41 боевую машину и 12 военных самолётов.





Александр Алесин говорит, что Беларусь всегда торговала оружием со странами Юго-Восточной Азии, Африки и осуществляла поставки в бывшие республики СССР.





– Это наши клиенты как были, так и остались. Но нам главное тракторы продавать. Оружие – для того, чтобы подружиться и продавать тракторы. Мы, например, Египту продавали оружие для того, чтобы там наладить производство тракторов и МАЗов. Точно также было с Венесуэлой, Азербайджаном и Турцией.





Нарушения, которые были зафиксированы в ряде стран, когда Минск был пойман на поставках вооружений в обход международного эмбарго, отчасти повлияли на снижение объемов проданного оружия, который наблюдался в последние несколько лет. Это привело к тому, что Минск стал сильнее зависеть в том числе и от российских комплектующих для производства вооружений. Подписание "интеграционных карт" может привести к тому, что Беларусь продолжит игнорировать различные международные ограничения на поставки вооружений тем странам, на которые распространяется эмбарго на поставки вооружений.





– Сейчас Россия настолько испортила отношения со странами Запада, что может не стесняться продавать оружие в любую точку мира. Раньше Россия по дипломатическим соображениям не хотела портить отношения с США, с ведущими странами Европы, – считает военный обозреватель Александр Лесин.