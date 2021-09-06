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В Кабуле талибы разогнали марш женщин. Боевики стреляли в воздух и применили слезоточивый газ

Боевики движения "Талибан" 4 сентября применили слезоточивый газ, чтобы разогнать в Кабуле протестующих, которые требовали защиты прав при новом руководстве в Афганистане. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews. На митинге присутствовали в основном женщины, они второй день вышли на улицы города в знак протеста. Им не разрешили подойти к президентскому дворцу, спецназ талибов применил против них слезоточивый газ.


Активистка по имени Сурая сообщила, что талибы избили несколько женщин. Associated Press со ссылкой на очевидцев происходящего пишет, что боевики стреляли в воздух. 

Женский марш начался мирно, пишет Гордон, его участницы возложили цветы у здания министерства обороны Афганистана в честь солдат, погибших в боях с талибами, а затем направились к президентскому дворцу.

Когда крики протестующих стали громче, несколько представителей "Талибана" решили спросить, что они хотят сказать. 24-летняя студентка Судаба Кабири в ответ заявила о правах женщин, которые предусмотрены в исламе, написало агентство.

Глава комиссии "Талибана" по культуре Мухаммад Джалал сказал, что эти демонстрации были "преднамеренной попыткой создать проблемы", сообщил CNN. По его словам, активисты "не представляют даже 0,1% населения Афганистана".
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