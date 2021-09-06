



Активистка по имени Сурая сообщила, что талибы избили несколько женщин. Associated Press со ссылкой на очевидцев происходящего пишет, что боевики стреляли в воздух.





Женский марш начался мирно, пишет Гордон, его участницы возложили цветы у здания министерства обороны Афганистана в честь солдат, погибших в боях с талибами, а затем направились к президентскому дворцу.





Когда крики протестующих стали громче, несколько представителей "Талибана" решили спросить, что они хотят сказать. 24-летняя студентка Судаба Кабири в ответ заявила о правах женщин, которые предусмотрены в исламе, написало агентство.





Глава комиссии "Талибана" по культуре Мухаммад Джалал сказал, что эти демонстрации были "преднамеренной попыткой создать проблемы", сообщил CNN. По его словам, активисты "не представляют даже 0,1% населения Афганистана".



