Эксперт: Учебно-боевой центр России на территории Беларуси - серьезная угроза
Учебно-боевой центр, который создается на территории Беларуси совместно с Россией, представляет более серьезную угрозу, чем учения “Запад-2021”
“Это реальное присутствие не просто российских специалистов, это угроза подготовки российскими специалистами белорусских специалистов. Это военное учебное заведение на территории Беларуси, но Беларуси не принадлежит. Это идеологическая подготовка (российской стороны - Смартпресс), она не будет белорусской, не той, которую может быть хотела бы видеть белорусская власть. Это очередная мина замедленного действия, которую готовит Россия в Беларуси”, - заявила в Смартэфире 6 сентября 2021 года политолог Ольга Харламова.
Также, добавила эксперт, присутствие российских военных подразделений на территории Беларуси (в Барановичах и Вилейке) - тот вопрос, который может обсуждаться на встрече президентов двух стран 9 сентября 2021 года.
Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 года в Москве. Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно уже прибыли подразделения зенитных ракетных войск РФ
17:20 06/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение