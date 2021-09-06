Ольга Харламова. “Это реальное присутствие не просто российских специалистов, это угроза подготовки российскими специалистами белорусских специалистов. Это военное учебное заведение на территории Беларуси, но Беларуси не принадлежит. Это идеологическая подготовка (российской стороны - Смартпресс), она не будет белорусской, не той, которую может быть хотела бы видеть белорусская власть. Это очередная мина замедленного действия, которую готовит Россия в Беларуси”, - заявила в Смартэфире 6 сентября 2021 года политолог





Также, добавила эксперт, присутствие российских военных подразделений на территории Беларуси (в Барановичах и Вилейке) - тот вопрос, который может обсуждаться на встрече президентов двух стран 9 сентября 2021 года.





Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 года в Москве. Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно уже прибыли подразделения зенитных ракетных войск РФ