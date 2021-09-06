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Карбалевич: Покушение на захват власти - самое большое преступление в Беларуси

Политолог о жестких приговорах руководителям штаба Бабарико.

Карбалевич: Покушение на захват власти - самое большое преступление в Беларуси
Минский областной суд вынес приговор по делу Марии Колесниковой и Максима Знака. Их обвиняли в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.

Колесникова осуждена на 11 лет колонии общего режима, Знак — на 10 лет колонии строгого режима. Решение суда еще может быть обжаловано в вышестоящих инстанциях.

Политолог Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объяснил, почему они получили такие сроки и есть ли надежда на скорую либерализацию?

— Знак и Колесникова были активными участниками избирательной кампании. Фактически они были лицами штаба Виктора Бабарико, а позже Мария Колесникова — лицом кампании Светланы Тихановской.

Мы видим продолжение расправы над участниками избирательной гонки. Это все началось с приговора Виктору Бабарико. Покушение на захват власти — это самое большое преступление в Беларуси, и данным приговором власти это подтверждают.

Присутствует также момент личной мести Александра Лукашенко Марии Колесниковой, которая сорвала его план вытолкать ее за границу. Это был такой демонстративный вызов — порвать паспорт и остаться в стране. Сейчас ей за это мстят, — считает эксперт.

Значит ли такой суровый приговор, что Лукашенко по-прежнему рассматривает Бабарико как своего основного конкурента?

— Думаю, что да. На сегодня Виктор Бабарико — это самый популярный политический деятель в Беларуси. Именно поэтому представителей его штаба так жестко преследуют.

Как долго придется сидеть в тюрьме Знаку и Колесниковой?

— Либерализации я пока не вижу даже на горизонте. Каждый день продолжаются задержания, выносятся приговоры. Если действующий режим не поменяется, они будут сидеть долго, не знаю до конца или нет, — говорит Валерий Карбалевич.
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