«Попытка вызвать хаос»

«Лагерь возле Уснаж-Гурны — это прикрытие для организованной белорусскими службами кампании. Они планировали создать еще много мест, — заявил Матеуш Моравецкий. — Белорусские службы предоставляют мигрантам специальные средства, в том числе продукты питания, и помогают в их попытках проникнуть на территорию Польши», передает его слова onet.pl.





Он отметил, что Польша не ожидает спада напряженности на границе, ведь «через несколько дней начнутся крупнейшие военные учения за 40 лет «Запад-2021». Они могут быть связаны с многочисленными провокациями. Уже сегодня на белорусско-польской границе слышны взрывы на близлежащих полигонах».





И подчеркнул, что «такой напряженной ситуации на границе у нас не было последние 30 лет. Этот кризис с самого начала является провокацией Лукашенко и попыткой вызвать хаос».





«Их принимают люди в масках, в форме и с оружием»

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский также заявил, что «люди в Уснаж-Гурны находятся под постоянным контролем белорусских служб. Они обеспечены продуктами питания, одеждой и спальными мешками. Их вывозят на границу. Пограничная служба выявляет новые лица».





«Большинство пересекающих границу, — граждане Ирака, которые самолетом добрались из Багдада в Минск. Есть группа — из Афганистана, однако прошу не связывать их с событиями, которые имели место в этой стране. Это лица, которые на протяжении многих лет пребывали на территории России. Были там и работали легально, но им было предложено перебраться в Евросоюз. Они платят в среднем 5,5 тысячи долларов за человека [за услуги по трансферу в ЕС]. Большая часть удивлена, что попали в Польшу, а не в Германию», — отметил Каминьский.





Он сказал, что «мигрантов забирают в Минске, за ними приезжают микроавтобусы, которые затем направляются к границе. Там их принимают люди в масках, в форме и с оружием, которые ведут их на границу и показывают места перехода. Иногда устанавливают лестницы, стволы деревьев, чтобы мигранты могли перелезть через забор, однако мы их задерживаем с практически стопроцентной результативностью».





По его словам, с момента решения о введении режима ЧП на границе с Беларусью, зафиксировали 457 попыток нелегального пересечения границы.





Глава Пограничной службы сообщил, что в Беларуси около 10 000 мигрантов, «завезенных режимом Лукашенко». А в канцелярии премьер-министра добавили, что за последние недели польские службы выявили около 40 прибывших из Багдада в Минск.





Напомним, на нейтральной территории, на польско-белорусской границе недалеко от Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве около 30 беженцев из Афганистана находятся под охраной силовых структур двух Польши и Беларуси. Пограничники помешали им нелегально пересечь границу Польши со стороны Беларуси, пишет interfax.by. Иммигранты кочуют вдоль польской границ. Они говорят, что вернуться в Беларусь тоже не могут.





2 сентября президент Польши Анджей Дуда подписал решение о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью.





Что говорят в белорусском Погранкомитете?

Заместитель главы Погранкомитета Беларуси Роман Подлинев обвинил Латвию, Литву и Польшу в нарушении международных норм и двусторонних договоров с Беларусью. А также заявил, что должны быть доказательства, что мигранты попали на территорию ЕС из Беларуси, потому что «понять, откуда они, тяжело».





Также Телеграф писал, что 1 сентября Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что пропустил в пограничную зону представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского Общества Красного Креста для передачи предметов первой необходимости для мигрантов и ««несмотря на то, что группа располагается на территории Польши, Госпогранкомитет проявил добрую волю».





«Польская сторона обязана принять все необходимые меры для разрешения ситуации, допустить к беженцам международные правозащитные и гуманитарные организации, а также рассмотреть прошения о предоставлении статуса беженца или убежища, как это установлено европейским и международным законодательством», — заявили в белорусском ведомстве.





Также в ГПК заявили, что «складывающаяся обстановка и неблагоприятные погодные условия создают реальную угрозу для жизни и здоровья группы беженцев из Афганистана, доставленных польскими силовиками к линии границы после задержания в Польше. Они уже полмесяца находятся на линии польско-белорусской границы».