В ЕС прокомментировали приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку
В ЕС требуют от Минска освободить всех политических заключенных
рюссель в понедельник выразил сожаление в связи с приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку и призвал Минск освободить всех политических заключенных, говорится в заявлении, распространенном в понедельник.
"ЕС повторяет свои требования о немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных в Беларуси, в настоящее время их насчитывается более 650, в том числе Колесниковой и Знака, журналистов и всех людей, находящихся в заключении за осуществление своих прав", - говорится в нем.
Суд в Минске в понедельник огласил приговор членам президиума Координационного совета: Максиму Знаку - 10 лет лишения свободы, Марии Колесниковой - 11 лет колонии.
Источник: interfax.by
15:46 06/09/2021
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