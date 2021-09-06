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В ЕС прокомментировали приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку

В ЕС требуют от Минска освободить всех политических заключенных

рюссель в понедельник выразил сожаление в связи с приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку и призвал Минск освободить всех политических заключенных, говорится в заявлении, распространенном в понедельник.

"ЕС повторяет свои требования о немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных в Беларуси, в настоящее время их насчитывается более 650, в том числе Колесниковой и Знака, журналистов и всех людей, находящихся в заключении за осуществление своих прав", - говорится в нем.

Суд в Минске в понедельник огласил приговор членам президиума Координационного совета: Максиму Знаку - 10 лет лишения свободы, Марии Колесниковой - 11 лет колонии.
Источник: interfax.by
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