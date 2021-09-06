рюссель в понедельник выразил сожаление в связи с приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку и призвал Минск освободить всех политических заключенных, говорится в заявлении, распространенном в понедельник.





"ЕС повторяет свои требования о немедленном и безоговорочном освобождении всех политических заключенных в Беларуси, в настоящее время их насчитывается более 650, в том числе Колесниковой и Знака, журналистов и всех людей, находящихся в заключении за осуществление своих прав", - говорится в нем.



