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Неожиданно! Фамилия "политзаключенного" Воскресенского появилась среди участников польского экономического форума

Фамилия Юрия Воскресенского появилась среди участников польского экономического форума

Фамилия Юрия Воскресенского появилась среди участников польского экономического форума, который пройдет 7-9 сентября, и на котором запланировано выступление Светланы Тихановской, заметила Наша нива.

Интеесен и его статус - Воскресенский не значится спикером, но обозначен как... политический заключенный.
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