Неожиданно! Фамилия "политзаключенного" Воскресенского появилась среди участников польского экономического форума
Фамилия Юрия Воскресенского появилась среди участников польского экономического форума
Фамилия Юрия Воскресенского появилась среди участников польского экономического форума, который пройдет 7-9 сентября, и на котором запланировано выступление Светланы Тихановской, заметила Наша нива.
Интеесен и его статус - Воскресенский не значится спикером, но обозначен как... политический заключенный.
15:37 06/09/2021
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