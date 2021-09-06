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"Война может начаться как региональная, а потом происходит ее эскалация до мирового уровня"

Независимые военные эксперты обсуждают особенности предстоящих учений "Запад - 2021"

"Война может начаться как региональная, а потом происходит ее эскалация до мирового уровня"
Учения белорусских и российских ВДВ у границ Польши. Брестская область , 18 сентября 2020 г.
10 сентября Россия и Беларусь начнут совместные военные учения "Запад -2021". Подобные масштабные маневры двух стран-участниц "Союзного государства" проводятся раз в четыре года, и последние по времени учения из серии "Запад" имели место осенью 2017 года.

Однако на этот раз ситуация еще серьезнее, чем четыре года назад. Дело в том, что учения начнутся непосредственно перед выборами депутатов Государственной Думы, и в период самого сильного за последние годы обострения отношений Минска с соседями из числа членов Евросоюза и НАТО, а также с Украиной. 

Как отмечают региональные издания, Россия и Беларусь объявили о планах создания трех постоянных совместных военных учебных центров в Нижегородской и Калининградской областях России и в западной Гродненской области Беларуси, которая граничит с Польшей и Литвой.

Корреспондент Русской службы "Голоса Америки" попросила независимых военных экспертов охарактеризовать предстоящие учения.

"В планах всех подобных учений есть большая региональная война с Украиной"

Военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр допускает, что маневры "Запад - 2021" могут быть поиском слабых мест при подготовке к войне с США и их союзниками. "В принципе, такая война может начаться как региональная, а потом происходит ее эскалация до мирового уровня", – уточнил эксперт.

По оценке Фельгенгауэра, при таком гипотетическом сценарии с участием на последнем этапе стратегических ядерных вооружений могут принимать участие до 200 тысяч военнослужащих от Аляски до Калининграда. Все подобные учения – "Кавказ", "Восток" и "Запад" предусматривают масштабную переброску войск, и в их планах есть большая региональная война с Украиной – отмечает собеседник "Голоса Америки".

В настоящее время к границе с Украиной переброшены значительные силы российской армии Западного, Южного и Центрального военных округов, несмотря на обострение ситуации в связи с приходом к власти талибов в Афганистане. 

"Одна полевая армия из Поволжья и одна полевая армия из Сибири были переброшены еще весной в ходе так называемой проверки боевой готовности, в которой участвовало до полумиллиона человек. И сейчас, хотя официально учения еще не начались, проходят логистические учения – отрабатывается система снабжения, переброски войск, их мобилизация, развертывание с использованием в первую очередь железных дорог", – конкретизирует Павел Фельгенгауэр.

И напоминает, что мощнейшая группировка российских вооруженных сил из пяти армий уже создается в Воронежской, Брянской и Белгородской областях. И эта группировка, по мнению эксперта, "должна сломать всю украинскую оборону и расколоть, разорвать Украину на две части". 

"В принципе, предполагается, что, возможно, блок НАТО ввяжется в такой конфликт. Поскольку, как Путин написал в своей статье – "Украина – это исконные русские земли, которые сейчас оккупированы США, и для Россия такая оккупация абсолютно неприемлема", – возможна эскалация военного конфликта, которая приведет к европейской войне, а впоследствии – и к глобальной", – опасается Павел Фельгенгауэр.

По его мнению, предстоящие учения "Запад - 2021" и преследуют цель проверки, насколько вооруженные силы России готовы к ведению войны в ее трех ипостасях и победы в локальной, региональной и глобальной войне.

"США будут реагировать на эту агрессию так, как сочтут нужным"

Независимый военно-политический эксперт Юрий Фёдоров уверен, что в военном отношении Беларуси никто не угрожает, уж во всяком случае не с Запада.

"Сегодня "любимая песня" и Лукашенко с его окружением, и российского руководства о том, что "союзное государство" находится под постоянной военной угрозой со стороны НАТО. Но это – не более, чем пропагандистская мантра, призванная оправдать закручивание гаек внутри страны, а также наращивание военных расходов и усиление армии", – отметил он в комментарии для Русской службы "Голоса Америки".

Юрий Фёдоров также подчеркивает, что проводимые раз в четыре года учения имеют большое значение для генштабов российской и белорусской армии и призваны проверить боеспособность вооруженных сил на случай военного конфликта с противником, который на официальном уровне не называется. 

"Судя по сценариям, которые опубликованы в обеих странах, эти учения предназначены, с одной стороны, для подавления "сепаратистских и террористических группировок, которые поддержаны извне". Но на самом деле эти учения предназначены для того, чтобы отработать совместные действия армий двух стран в двух случаях. 

Первое – крупные антиправительственные выступления в Беларуси, причем – необязательно вооруженные. А второе – совместные наступательные операции российской и белорусской армии против Литвы, Польши, и не исключено – против Украины", – замечает эксперт.

И подчеркивает, что, судя по опубликованным заявлениям российских и белорусских военачальников, одной из задач предстоящих учений является отработка штурма городов или городских поселений

"А это возможно в случае вторжения в Литву, Польшу или Украину. А иначе, какие еще города совместно могут штурмовать российская и белорусская армии?", – задается вопросом Юрий Фёдоров.

И в конце своего комментария отмечает, что в случае вторжения группировок российской и белорусской армий в Литву, они неизбежно вступят в бой с американскими военнослужащими. 

"А это означает, что вы вступили в войну с Соединенными Штатами в целом. И США будут реагировать на эту агрессию так, как сочтут нужным, вплоть до самых крупных, массированных ответных ударов.

Иногда это сравнивается с проволокой, которую можно случайно задеть, и тогда срывается целая лавина. Это – сигнал о том, что Соединенные Штаты готовы в случае необходимости вступить в эту войну всей своей мощью. 

Даже если одного американского солдата убьют, это и с правовой точки зрения, и с политической означает нападение на Соединенные Штаты со всеми вытекающими отсюда последствиями", – резюмирует Юрий Фёдоров.

"Мы не намерены поддаваться на провокации"

А насколько предстоящие учения "Запад - 2021" тревожат Литву? С этим вопросом корреспондент Русской службы "Голоса Америки" обратилась к военному обозревателю портала Delfi.lt Вайдасу Сальджюнасу (Vaidas Saldžiūnas).

Прежде всего, он напомнил, что и четыре года назад в Литве много говорилось и о возможных провокациях, и о потенциальной угрозе для стран Балтии в связи с учениями "Запад - 2017". 

"Но разница (между этими учениями - А.П.) в том, что сегодня действительно происходят провокации. То есть, те реалии, которые тогда были только в сценарии учений, сейчас мы видим на примере кризиса, связанного с мигрантами, которые были привезены из Ирака и других стран в Беларусь, а потом их погнали щитами и дубинками на границу вначале с Литвой, а затем с Латвией и Польшей. 

И это создает атмосферу, которая может перерасти в реальные стычки, потому что на границе есть не только пограничники, но и войска", – опасается литовский эксперт.

Сальджюнас также отмечает, что в настоящее время Лукашенко угрожает европейским соседям возможностью вооруженного конфликта, чего четыре года назад не было. 

"Конечно, военные наблюдатели НАТО в Литве говорят, что угроза того, чтобы учения "Запад - 2021" переросли в нечто другое – невелика. Но потенциально то, что сейчас происходит на границе – уже является настоящей угрозой. Я не буду гадать о мотивах, бытующих в Кремле или в Минске, почему эту угрозу нужно было создавать, но если возникла негативная атмосфера в отношениях Лукашенко и Кремля с Западом, логично предположить, что в то время, когда они организовали кризис с мигрантами, проведение военных учений должно повысить бдительность с нашей стороны. И эта бдительность проявлена, но мы также не намерены поддаваться на провокации", – подчеркивает военный обозреватель Delfi.lt

По меткому наблюдению собеседника "Голоса Америки", минский режим, словно руководствуется антиутопией Джорджа Оруэлл "1984", интерпретируя действительность диаметрально противоположным образом. 

"По их словам, это Литва, НАТО и Запад в целом занимаются провокациями, это мы создали миграционный кризис, и так далее", – разводит руками Вайдас Сальджюнас.

И, напоследок, комментируя открытие лагеря "Геркус" на полигоне в Пабраде, неподалеку от белорусской границы, он подчеркнул, что расквартированные там американские военнослужащие находятся в Литве по принципу ротации уже не первый год. 

"Так что произошло формальное открытие той инфраструктуры, которая давно была обещана нашим союзникам. Это – просто городок из контейнеров, где живут военнослужащие НАТО, есть спортзал и так далее. Но это не та военная база, которая испугала кого-нибудь на Востоке, и не та база, где американские военные могли бы жить постоянно, как в Германии или Японии. 

Но, кончено, это – сигнал не для России и не для Беларуси, а для литовцев, что наши союзники здесь находятся, и мы создаем для них инфраструктуру, чтобы они оставались подольше и могли бы тренироваться. Но связывать это событие с учением "Запад - 2021" я бы не стал", – заключает военный обозреватель Delfi.lt
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