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Казакевич: Попытка Лукашенко повлиять на соседей кризисом с мигрантами провалилась

Напротив, позиция стран ЕС стала еще более консолидированной и жесткой, заявил «Белорусскому партизану» директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

Казакевич: Попытка Лукашенко повлиять на соседей кризисом с мигрантами провалилась
– Из-за миграционного кризиса в Евросоюзе начали готовить пятый пакет санкций против Беларуси. Что в нем может быть?

– Во-первых, могут быть приняты санкции против чиновников, которые были вовлечены в политические репрессии против гражданского общества и СМИ: против судей, прокуроров, сотрудников Министерства юстиции и исполкомов. 

Пожалуй, эти санкции будут иметь символический характер и странам Евросоюза будет достаточно просто согласовать их утверждение. 

Во-вторых, обсуждается расширение черного списка из компаний. Называются «Белавиа» (против нее могут быть приняты уже конкретные санкции), компании, содействовавшие перевозке мигрантов из Ирака и других стран. Нельзя исключать введения санкций против других госпредприятий. 

Но на этот счет консенсуса на европейском уровне, похоже, нет. Поэтому непросто прогнозировать, будут ли приняты эти санкции.

Обсуждаются и дальнейшие санкции против бизнесменов, связанных с Лукашенко. Но принять их будет также непросто: бизнесмены активно лоббируют свои интересы, их представители работают в Брюсселе.  

В качестве возможного ближайшего срока принятия пятого пакета санкций называют уже сентябрь. 

– Польша ввела режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Заставят ли новые санкции (или, может быть, даже их угроза) белорусские власти отказаться от конфликта с соседями? 

– Похоже, пик напряженности на границах с нелегальными мигрантами уже пройден. Он пришелся на середину лета-начало августа. Как кажется, миграционный кризис был одним из последних механизмов, которыми белорусские власти хотели повлиять и надавить на страны Евросоюза. 

Были намерения вводить санкции против европейских компаний, но это не имело никакого результата. Увеличение российского военного присутствия в Беларуси также не имело эффекта. 

Власти пугали Европу перспективой увеличением наркотрафика и другими вопросами, связанными с преступностью. Но в таком случае Минск рискует нарваться на очень жесткий ответ.

Мне кажется, белорусские власти теперь будут гораздо осторожнее относится к перспективе конфликтов с соседями и больше не будут стараться еще больше обострять ситуацию. К этому их принуждают санкции.

Пусть режим продолжает вести себя иррационально, но к нему должно приходить понимание, что плюсов от этого он не получает, а для государства такие действия становятся все дороже и дороже.

– Другими словами, попытка режима повлиять на соседей кризисом с мигрантами провалилась?

– Думаю, она однозначно не удалась. На европейском уровне даже не началась дискуссия о возможной отмене санкций, о том, чтобы как-то пересмотреть принятые ограничения. А цель режима была именно в этом.

Были даже фантазии, что в результате миграционного кризиса в Литве падет правительство и к власти придут силы, с которыми Минск сможет вести диалог. 

Но произошло наоборот: Европа еще более закрылась, договариваться с Лукашенко там не хотят, позиция стран ЕС стала еще более консолидированной и жесткой. О чем свидетельствует и подготовка пятого пакета санкций. 
 
«Белорусский партизан»
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