Григорий Азаренок и другие госпропагандисты налетели на шведскую дипломатку.





Претензии к ней были самые разные: от "своим присутствием вы давите на суд" до "чего вы сюда пришли, вы же знали, что вас не пустят" (напомним, заседание открытое, но недавно Макей заявил, что дипломатов будут пускать на суд только с разрешения МИД).





Дипломатка говорит, что готова ответить на все вопросы, когда журналисты придут к ней в посольство. Но пропагандисты считают, что нежелание давать комментарий здесь и сейчас — это ограничение свободы слова и свободы прессы.





Как вежливое приглашение ответить на вопросы в посольстве превращается в ограничение свободы слова? Объяснение, видимо, осталось в голове у Азаренка, полагает Еврорадио



















