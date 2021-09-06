архивное фото





«Помните, как в последний раз видели Марию и Максима до задержаний?





Максим тогда вышел из штаба с гордо поднятой головой, неся в руках портфель. Он не вел себя как человек, которого окружили силовики. Он понимал, что будет дальше, но сохранял профессиональное спокойствие. Точно таким же мы видим Максима и сейчас.





Маша совершила исторический поступок – порвала паспорт, вместе с ним разорвав все планы режима. Даже после изнурительных допросов и принуждений она была полна энергии. Точно так же энергично и ярко Маша ведет себя и сейчас в зале суда: она поёт, танцует, улыбается и поддерживает всех нас.





Режиму бы очень хотелось видеть Макса и Марию раздавленными и обессиленными. Но мы видим наших героев сильными и свободными внутри. Они выйдут на свободу гораздо раньше.





Выдуманные для них сроки не должны пугать нас – ведь Максим и Маша этого бы точно не хотели. Они бы хотели, чтобы мы вспомнили, как улыбается Маша и послушали, как поёт Максим».