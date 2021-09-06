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Светлана Тихановская - о приговоре: Режиму хотелось бы видеть их раздавленными, а они сильные и свободные

Беларуский лидер Светлана Тихановская – о приговоре Марии Колесниковой и Максиму Знаку

архивное фото

«Помните, как в последний раз видели Марию и Максима до задержаний?

Максим тогда вышел из штаба с гордо поднятой головой, неся в руках портфель. Он не вел себя как человек, которого окружили силовики. Он понимал, что будет дальше, но сохранял профессиональное спокойствие. Точно таким же мы видим Максима и сейчас.

Маша совершила исторический поступок – порвала паспорт, вместе с ним разорвав все планы режима. Даже после изнурительных допросов и принуждений она была полна энергии. Точно так же энергично и ярко Маша ведет себя и сейчас в зале суда: она поёт, танцует, улыбается и поддерживает всех нас.

Режиму бы очень хотелось видеть Макса и Марию раздавленными и обессиленными. Но мы видим наших героев сильными и свободными внутри. Они выйдут на свободу гораздо раньше. 

Выдуманные для них сроки не должны пугать нас – ведь Максим и Маша этого бы точно не хотели. Они бы хотели, чтобы мы вспомнили, как улыбается Маша и послушали, как поёт Максим».
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