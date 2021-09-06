Вот как выглядят Максим Знак и Мария Колесникова перед оглашением приговора. Оба улыбаются, Мария показывает сердечко ладонями в наручниках.













Колесникову и Знака, напомним, обвиняют сразу по трем статьям УК. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Приговор огласят в 12:00.





Несмотря на репрессии, поддержать Колесникову и Знака пришло много людей











