Как выглядят Максим Знак и Мария Колесникова перед оглашением приговора и сколько людей пришло их поддержать
Оба улыбаются, а Мария показывает сердечко ладонями в наручниках.
Вот как выглядят Максим Знак и Мария Колесникова перед оглашением приговора. Оба улыбаются, Мария показывает сердечко ладонями в наручниках.
Колесникову и Знака, напомним, обвиняют сразу по трем статьям УК. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Приговор огласят в 12:00.
Несмотря на репрессии, поддержать Колесникову и Знака пришло много людей
11:41 06/09/2021
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