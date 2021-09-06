+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сегодня огласят приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Что нужно знать о процессе

Обоим обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. Их осудили в ускоренном темпе - всего за несколько недель.

Сегодня огласят приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Что нужно знать о процессе
6 сентября в 12 часов в Минске озвучат приговор по делу Марии Колесниковой и Максима Знака. Бывших участников избирательного штаба Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета судили вместе за закрытыми дверями. Свабода вспоминает, что предшествовало этому громкому процессу.

Участие в избирательной кампании

Мария Колесникова и Максим Знак присоединились к избирательному штабу Виктора Бабарико в мае 2020-го — почти сразу после того, как тот объявил о своем решении участвовать в избирательной кампании. 

Оба стали лицами кампании наравне с самим Бабарико — появлялись на процедуре подачи документов о регистрации инициативной группы в ЦИК, подавали туда собранные Бабарико подписи за выдвижение, активно комментировали ход кампании и планы штаба после задержания самого Бабарико.

После создания объединенного штаба и Максим Знак, и Мария Колесникова продолжили активную деятельность в избирательной кампании Светланы Тихановской. После создания Координационного совета Знак и Колесникова вошли в ее президиум.

Марию Колесникову задержали неизвестные 7 сентября рядом со зданием Национального художественного музея. Об этом стало известно от случайных свидетелей. Примерно сутки судьба Колесниковой оставалась неизвестной, пока бывшие участники штаба Бабарико Антон Родненков и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве не рассказали о порванном Марией белорусском паспорте и ее возвращении на территорию Беларуси.

Максима Знака сотрудники спецслужб задержали в помещении избирательного штаба Виктора Бабарико на улице Хоружей, который в начале сентября превратился в штаб-квартиру президиума Координационного совета.

Вскоре после задержания Колесникову и Знака обвинили сначала в заговоре, совершенном с целью захвата власти. Затем к этому добавились еще статьи за публичные призывы к захвату власти и за создание "экстремистского" формирования.

Оба обвиняемых до приговора находились под стражей. Мария Колесникова почти все время провела в следственной тюрьме №8 в Жодино, Максим Знак — в СИЗО №1 на улице Володарского. Он также присутствовал на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. Колесниковой на этом мероприятии не было.

Суд

Процесс по делу Марии Колесниковой и Максима Знака начался в здании Минского областного суда 4 августа. Он прошел в закрытом режиме, попасть на первое заседание смогли только адвокаты, обвинитель, судья и журналисты государственных СМИ.

26 августа на процесс вызвали отца Марии Колесниковой Александра. Подробности своего участия в суде он рассказать не смог из-за подписки о неразглашении. Однако рассказал о своих впечатлениях от увиденного в зале.

"Я почувствовал от Маши тепло, восторг, — рассказывал Александр Колесников. - Увидел ее улыбку. Могу сделать вывод, что ее самочувствие и настроение хорошее. После того, как я увидел улыбающуюся дочь, у меня прилив каких-то сил!»

Процесс над Колесниковой и знаком занял всего 17 заседаний. 2 сентября обвиняемые выступили с последним словом. Мария Колесникова начала свою речь по-белорусски, процитировав отрывок из произведения писателя Ольгерда Бахаревича, который ей прислали в письме солидарные белорусы. 

Также она выразила мнение, что процесс над ней и Максимом Знаком — исторический, независимо от того, каким будет решение.

Из-за закрытости процесса неизвестно, какого наказания для обвиняемых запросил прокурор. Статьи Уголовного кодекса, по которым судили Марию Колесникову и Максима Знака, предусматривают до 12 лет лишения свободы. Оба обвиняемые своей вины не признали.

Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку огласят сегодня, 6 сентября, в 12 часов. Это будет единственная открытая часть их процесса.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]