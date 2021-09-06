6 сентября в 12 часов в Минске озвучат приговор по делу Марии Колесниковой и Максима Знака. Бывших участников избирательного штаба Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета судили вместе за закрытыми дверями. Свабода вспоминает, что предшествовало этому громкому процессу.





Участие в избирательной кампании

Мария Колесникова и Максим Знак присоединились к избирательному штабу Виктора Бабарико в мае 2020-го — почти сразу после того, как тот объявил о своем решении участвовать в избирательной кампании.





Оба стали лицами кампании наравне с самим Бабарико — появлялись на процедуре подачи документов о регистрации инициативной группы в ЦИК, подавали туда собранные Бабарико подписи за выдвижение, активно комментировали ход кампании и планы штаба после задержания самого Бабарико.





После создания объединенного штаба и Максим Знак, и Мария Колесникова продолжили активную деятельность в избирательной кампании Светланы Тихановской. После создания Координационного совета Знак и Колесникова вошли в ее президиум.





Марию Колесникову задержали неизвестные 7 сентября рядом со зданием Национального художественного музея. Об этом стало известно от случайных свидетелей. Примерно сутки судьба Колесниковой оставалась неизвестной, пока бывшие участники штаба Бабарико Антон Родненков и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве не рассказали о порванном Марией белорусском паспорте и ее возвращении на территорию Беларуси.





Максима Знака сотрудники спецслужб задержали в помещении избирательного штаба Виктора Бабарико на улице Хоружей, который в начале сентября превратился в штаб-квартиру президиума Координационного совета.





Вскоре после задержания Колесникову и Знака обвинили сначала в заговоре, совершенном с целью захвата власти. Затем к этому добавились еще статьи за публичные призывы к захвату власти и за создание "экстремистского" формирования.





Оба обвиняемых до приговора находились под стражей. Мария Колесникова почти все время провела в следственной тюрьме №8 в Жодино, Максим Знак — в СИЗО №1 на улице Володарского. Он также присутствовал на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. Колесниковой на этом мероприятии не было.





Суд

Процесс по делу Марии Колесниковой и Максима Знака начался в здании Минского областного суда 4 августа. Он прошел в закрытом режиме, попасть на первое заседание смогли только адвокаты, обвинитель, судья и журналисты государственных СМИ.





26 августа на процесс вызвали отца Марии Колесниковой Александра. Подробности своего участия в суде он рассказать не смог из-за подписки о неразглашении. Однако рассказал о своих впечатлениях от увиденного в зале.





"Я почувствовал от Маши тепло, восторг, — рассказывал Александр Колесников. - Увидел ее улыбку. Могу сделать вывод, что ее самочувствие и настроение хорошее. После того, как я увидел улыбающуюся дочь, у меня прилив каких-то сил!»





Процесс над Колесниковой и знаком занял всего 17 заседаний. 2 сентября обвиняемые выступили с последним словом. Мария Колесникова начала свою речь по-белорусски, процитировав отрывок из произведения писателя Ольгерда Бахаревича, который ей прислали в письме солидарные белорусы.





Также она выразила мнение, что процесс над ней и Максимом Знаком — исторический, независимо от того, каким будет решение.





Из-за закрытости процесса неизвестно, какого наказания для обвиняемых запросил прокурор. Статьи Уголовного кодекса, по которым судили Марию Колесникову и Максима Знака, предусматривают до 12 лет лишения свободы. Оба обвиняемые своей вины не признали.





Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку огласят сегодня, 6 сентября, в 12 часов. Это будет единственная открытая часть их процесса.