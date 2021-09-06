Глава Консервативно-христианской партии БНФ, давно уехавший из Беларуси экс-депутат белорусского парламента Зенон Позняк в очередной раз обвинил лидеров белорусской оппозиции, а также призвал Евросоюз отменить санкции.





«Спровоцировали волну гибридного геноцида»

«Что-то неладное творится в головах некоторых белорусов, выросших под паранойной властью. Уже 25 лет наблюдаю за нынешними эмигрантами из Беларуси. Бывает всякое. Но в целом печальное зрелище, — написал он на Facebook. — Есть люди, которым не нужна ни свобода, ни свободная Беларусь и никакая другая Беларусь. Они ищут «страну для жизни».





Он считает, что «белорусам за рубежом теперь нужно быстрее создавать свои белорусские организации, белорусские школы, белорусские издания, расширять белорусский язык, белорусскую литературу, создавать белорусские христианские общины и т.д.», ведь если этого не делать, по его мнению, «белорусская жизнь в эмиграции заглушит полурусский ватный сорняк».





«Мы же видим их, тех, инфантильных, что поддались чужому влиянию и спровоцировали волну гибридного геноцида в Беларуси и вредят сейчас за рубежом, требуют экономических санкций, чтобы положить в могилу страну и (как на Кубе) загнать в нищету народ. Возрождение — это процесс, который национальная тьма и враги Беларуси снова хотят пустить под нож», — написал Позняк.





И выразил мнение, что «если не будете иметь белорусского языка, тогда не будет вам ни Беларуси, ни Отечества, ни хлеба, ни свободы. Будете скитаться и вечно искать «страну для жизни».





«Прекратить политику тотальной экономической блокады»

Позже, в своей статье «Рассуждения в начале гибридной войне», Зенон Позняк заявил, что необходимо заморозить экономические санкции в отношении Беларуси и вступить в переговоры с противоположной стороной.





«В борьбе с Евросоюзом Москва достигает результатов. Эмиграционная атака и манипулирование беженцами с Ближнего Востока полностью изолировали режимную группировку Лукашенко (а реально — Беларусь) от соседей и от остальных стран демократической Европы. […] Цель Кремля достигнута — клиент (Лукашенко) в лапах Москвы. Брюссель рассматривает ситуацию с наплывом мигрантов как гибридную войну Путина-Лукашенко против Евросоюза», — выразил мнение он.





Позняк написал, что «события выглядят так, что в интересах белорусского народа нужно отменить авиа-пассажирскую и наземно-транспортную блокаду Беларуси. Нужно восстановить межлюдские связи и контакты между народами, коммуникации с обществом».





«Второе — приостановить экономические санкции, заморозить их, и вступить в переговоры с противной стороной о прекращении репрессий, пыток людей, о прекращении преследования гражданского общества, — считает он. — В самом начале гибридной войны, чтобы остановить эскалацию, нужно потушить костры с обеих сторон, то есть начать разговаривать».



