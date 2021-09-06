



Олег Волчек, фото DW





— В связи с ростом возбуждаемых уголовных дел за оскорбления должностных лиц, клевету в отношении них, разжигание социальной вражды, клевету и оскорбление Лукашенко, мы с коллегами-правозащитниками пришли к неутешительным выводам, — отмечает в интервью «Салідарнасці» юрист, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», в прошлом старший следователь прокуратуры (1994-1998) Олег Волчек. — Это самые легко раскрываемые уголовные дела, быстро расследуемые.





Лет пять назад мы думали, что государство не сможет взять под контроль соцсети на территории Беларуси, но сегодня это произошло. У властей есть ресурсы: работают спецслужбы, прокуратура, оперативники, министерства.





Скрываться под ником бессмысленно, потому что по IP адресу вычисляют, откуда распространялась информация. Большинство людей не умеет конспирироваться. Их быстро устанавливают и привлекают к ответственности.





В телеграм-группы (в том числе закрытые) введены агенты, которые осуществляют ежедневный мониторинг, кто что пишет.





Если человек за границей, пишет с сим-карты зарубежного оператора, и у белорусских властей есть возможность установить его личность, они возбуждают дела заочно. Я советую белорусам, которые постоянно проживают за границей и приезжают раз в год на родину, почистить комментарии.





Если вы не уверены, что ваш комментарий могут использовать против вас, лучше не пишите. Для власти сегодня любая критика может быть воспринята как дискредитация. Суды выносят максимально строгие наказания.





Кейс менеджера в сфере культуры Мии Миткевич показывает, что, если на вашей странице были оскорбительные комментарии в адрес должностных лиц или силовиков, есть смысл удалить страницу в соцсети.





Миа удалила комментарии, но оперативники успели сделать скриншоты. Девушку обвинили в разжигании социальной розни по признаку принадлежности к определенной социальной группе (сотрудникам милиции). Миткевич приговорили к трем годам колонии общего режима.





Я сам закрыл страницы в соцсетях и рекомендую сделать это другим. Своих френдов прошу комментировать посты сдержанно и в рамках правового поля. Потому что если вас привлекут к ответственности, то и меня вызовут как свидетеля.





Также советую удалить коллажи с изображением Лукашенко, Ермошиной, сотрудников милиции. Были случаи, когда оперативники отправляли их на экспертизу, которая показывала, что данные дискредитируют должностных лиц, наносят ущерб Беларуси. По этим картинкам возбуждали уголовные дела.





Бессмысленно обвинять силовиков в совершении преступлений. Ты этим ничего не добьёшься, а просто усложнишь себе жизнь.





То, что мы сейчас наблюдаем: люди напуганы и меньше стали комментировать, вступать в дискуссии в соцсетях.





— Что делать с постами прошлого года — фото-видео с акций протеста?





— Удалять. Силовики продолжают привлекать по статье «Массовые беспорядки». Находят фото, видео людей с акций и устанавливают личности. Публикация видео и фото в соцсети может помочь силовикам найти новых фигурантов уголовных дел.





— Что делать, если у человека на странице некоторое время назад публиковались репосты с ресурсов, которые сегодня признали экстремистскими?





— Я советую удалять. Практика такова, что никто не утруждается работать согласно международному праву, чтобы у человека было право на защиту, работала независимая экспертиза. Не стоит давать поводов правоохранительным органам возбуждать дела.





В завершение беседы Олег Волчек отметил, что к нему обращаются родственники политзаключенных, которые просят совета, стоит ли обращаться в комиссию по помилованию.





— Я считаю, что это право каждого узника совести. Просить о помиловании не значит отступаться от своих принципов, взглядов, свободы слова. Это может спасти человека, который сохранит свое здоровье и будет помогать семье. — считает правозащитник.