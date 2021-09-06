«Вот эти «беглые», выпрашивая санкции против Беларуси, они сами не понимают, в какую безвозвратную дыру они пытаются засунуть Беларусь. Причем понятно, что Запад их рано или поздно сольет, уже сливает, и там погибнут они в каких-то своих автокатастрофах, но эти же висяки на Беларуси… останутся», — сказал Арчаков в «Главном эфире» беларусского телевидения.





Он также обвинил политиков в получении «откатов» от конкурентов беларусских предприятий.





«В принципе, можно реализовывать очень простые такие бизнес-схемы: то есть беларусские предприятия выдавливаются с рынка, их место (примеры есть) занимают «как ни странно» литовские и польские конкуренты. Ну, а инициаторы этих санкций, беглые и все остальные, получают откаты. Вот и все, самое простое. Вот и вся подоплека этих санкций», — сказал Арчаков. Его цитирует reform.by





Он не назвал конкретные беларусские предприятия, которые в результате санкций были выдавлены с тех или иных рынков, равно не назвал эти рынки, а также не сказал, какие именно польские или литовские конкуренты заняли беларусские нише и где.





Сразу же после этого заместитель госсекретаря заявил, что бизнес терпит убытки от санкций с обеих сторон, опять же, не приведя ни одного конкретного примера.





«Вообще бизнес терпит убытки от санкций с обеих сторон. Но современные европейские политики делают вид, что этого не замечают. То есть экономике, экономической целесообразности закрыли рот политической конъюнктурой. Но можно сказать, что животы вот пока свои жирные набили и можно поиграть с огнем», — подчеркнул заместитель госсекретаря.





По его словам, Запад никогда не воспринимал и не будет воспринимать государства Восточной Европы как равноценных партнёров.



