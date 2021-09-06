Переворот в Гвинее: в ЕС и ООН потребовали освобождения президента и осудили захват власти
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил захват власти в Гвинее и призвал повстанцев освободить лидера страны Альфа Конде. Об этом он написал в ночь на понедельник, 6 сентября, в Twitter.
Глава дипломатии Евросоюза, а также генсек ООН потребовали освобождения президента и осудили захват власти.
"Я осуждаю захват власти в Гвинее с применением силы и призываю немедленно освободить президента Альфу Конде. Я призываю всех участников событий действовать, соблюдая верховенство закона ради мира и благополучия населения Гвинеи", - заявил он.
Накануне с призывом освободить Конде также обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Я решительно осуждаю любой захват правительства силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", - написал Гутерриш в Twitter, добавив, что очень внимательно следит за ситуацией в Гвинее.
Напомним, в Гвинее произошел государственный переворот под предводительством полковника Мамади Думбуя, в результате мятежа арестован президент страны Альфа Конде. Позже мятежники объявили о введении комендантского часа на всей территории страны.
09:15 06/09/2021
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