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Расследование. "Наемники были достаточно важными и тупыми". Bellingcat узнал о спецоперации украинских спецслужб по вагнеровцам

Расследователи Bellingcat имеют достаточно информации, подтверждающей, что несколько украинских спецслужб готовили спецоперацию по захвату группы наемников – членов частной военной компании, вагнеровцев.

Расследование. "Наемники были достаточно важными и тупыми". Bellingcat узнал о спецоперации украинских спецслужб по вагнеровцам
Фото: promoteukraine.org
Об этом в ходе конференции Mezhyhirya Festival рассказал журналист Bellingcat Христо Грозев, трансляция конференции велась в Facebook.

Он сказал, что после того, как власти Беларуси объявили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании, был период, когда в украинских спецслужбах понимали, что операция неидеальна, но надеялись, что она еще может быть завершена.

"По моему мнению, это было очень наивно – надеяться, что Лукашенко отдаст просто эту "золотую жилу". Потому что должен быть какой-то обмен: если он отдаст что-то Украине, потеряет всю поддержку Кремля. Он это использовал только как фишку в игре, он мог делать вид, что ведет переговоры с Украиной, но только для того, чтобы поторговаться с Кремлем", – сказал Грозев.

По словам расследователя, данные, которые получил Bellingcat, преимущественно совпадали с тем, что писали украинские независимые СМИ и расследователи.

"История такова: была операция, она была официально одобрена. Это однозначно: была операция, где было задействовано несколько служб. И был план захватить этих 33 наемников. Они были, с одной стороны, достаточно важными, а с другой – достаточно тупыми, чтобы подписать контракты на работу в фейковой ЧВК, основанной украинскими спецслужбами. Далее уже – по законным причинам или нет – была отсрочка операции на несколько дней. И мы не могли понять, почему был� эта задержка на четыре дня. С одной стороны, может быть действительно обоснованная причина. Действительно, [в операции] задействовано несколько стран, возможно, какая-то – США или Турция – решили свернуть операцию в последний момент. Возможно, одновременно шли какие-то переговоры. Может быть, какая-то глупая, но не преступная идея: "Ну [перенесем] на три дня, что случится?" Но может быть и, правда, так, что кто-то специально это сделал, потому что, скажем, не хотел ухудшать отношения с Кремлем. И тут тоже может быть преступный [умысел], а может нет. Может быть, [это] просто плохая политическая идея", – рассказал Грозев.

Он добавил, что на последний вопрос расследователи еще не получили ответ.

"И правительство [Украины] не объясняет нам это. Но есть факт, что операция состоялась. И это должно быть основной частью документального фильма, который мы до сих пор снимаем", – отметил Грозев.

По словам расследователя, представители Bellingcat взяли интервью у нескольких человек из группы вагнеровцев, которых Беларусь выдала России, и те показывали журналистам свои переговоры с фейковыми рекрутерами.

"У нас есть достаточно информации, чтобы доказать, что такая операция состоялась. Власти [Украины] не хотели признавать, что такое было, потому что тогда весь накопленный объем доказательств может быть использован в судах. А это может очень навредить, например, ходу дела MH17. Вместо этого правительство решило просто молчать об этом. И это в суде никто не использует. Единственное, из-за чего у меня тут чувство сожаления: даже если операция была провалена, все равно есть успех. Потому что доказано, что российские спецслужбы спят, что их можно победить, что украинские спецслужбы достаточно компетентны", – подчеркнул Грозев
олее эффективный способ коммуникации с точки зрения временных затрат.
gordonua.com
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