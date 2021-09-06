В конце августа для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации. Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси. Также сообщалось, что ожидается прибытие авиационной составляющей центра — самолетов Су-30СМ из состава Воздушно-космических сил (ВКС) России на аэродром в Барановичах, пишут Naviny.by.





Напомним, что создать совместный учебно-боевой центр в Гродненской области было решено еще 5 марта в Москве на переговорах глав оборонных ведомств двух стран Сергея Шойгу и Виктора Хренина.

У ракетчиков и летчиков — разная специфика

Как полагает ряд экспертов, создаваемый центр будет состоять из нескольких специализированных подразделений, размещенных на разных площадках.





Военнослужащие, изучающие способы управления новой радиолокационной техникой и ракетными пусковыми установками, вполне могут находиться в пределах одного учебного подразделения. А вот освоение современной авиационной техники требует совершенно иных подходов, другой материально-технической базы.





Причем, учитывая высокую стоимость летного часа современных боевых самолетов и ограничения по их ресурсу, вполне логично первоначальную подготовку к полетам на таких машинах вести на учебно-боевых самолетах (УБС). Их эксплуатация обходится гораздо дешевле.





Исходя из имеющейся информации, есть достаточно оснований полагать, что в военных ведомствах Беларуси и России намереваются придерживаться именно такого курса. Вопрос заключается в том, где конкретно будут базироваться те или иные структурные подразделения будущего учебно-боевого центра.





В публикациях некоторых российских СМИ утверждается, что предназначенная для него зенитная ракетная техника из состава 210-го полка ВКС России (дивизион ЗРК С-400), прибывшая на днях из подмосковного Дмитрова в Гродно, будет размещена на территории 2285-го отдельного радиотехнического батальона ВВС и войск ПВО Беларуси. Это неподалеку от позиций 1-го зенитного ракетного полка белорусской армии, вооруженного ЗРК С-300ПС, и в четырех километрах от границы с Польшей.





Некоторые белорусские эксперты не согласны с подобными выводами: мол, в таком случае дорогую военную технику в случае начала боевых действий легко поразить с польской территории даже ствольной артиллерией.

Поначалу можно готовить пилотов на Як-130

Подготовка же летного состава, как уже отмечалось, может проходить в два этапа. На первом этапе целесообразно обучать на УБС, имитирующих летные характеристики боевого самолета. На втором этапе полученные навыки подлежат закреплению на реальных многофункциональных истребителях.





Если так, то единственным местом в Гродненской области, пригодным для организации первого этапа подготовки летного состава к полетам на Су-30СМ, является действующий аэродром неподалеку от Лиды.

После провозглашения независимости Беларуси там дислоцировалась 206-я штурмовая авиабаза (ШАБ), оснащенная штурмовиками Су-25. В августе 2010 года она посредством слияния с 116-й бомбардировочной разведывательной авиабазой, оснащенной самолетами Су-24 и дислоцировавшейся ранее в городском поселке Рось, была преобразована в 116-ю гвардейскую Радомскую Краснознаменную ШАБ.





Одновременно с этим на Лидском аэродроме был сформирован 206-й центр подготовки летного состава, предназначенный для совершенствования профессиональных навыков строевых летчиков и обучения курсантов летного факультета Военной академии Беларуси.





В ноябре 2014 года в рамках оптимизации вооруженных сил страны было принято решение включить 206-й центр подготовки летного состава в структуру 116-й ШАБ в качестве отдельной учебно-боевой эскадрильи.





Есть достаточно оснований полагать, что это преобразование связано с планами закупки в России УБС Як-130. Их предполагалось использовать не только для обучения и повышения уровня подготовки военных летчиков, но в качестве легких штурмовиков.





Выбор командования ВВС и войск ПВО Беларуси в пользу Як-130 эксперты связывают и с тем, что применение программируемой цифровой системы управления позволяет настраивать его летно-тактические характеристики в соответствии заданным с типом летательного аппарата. Як-130 можно превращать в аналог того или иного самолета прямо в воздухе, выбирая нужный режим в бортовой системе управления.





А это дает возможность вести на Як-130 подготовку пилотов для большинства существующих боевых самолетов поколений 4, 4+, 4++ и даже 5. Это дает большую экономию средств по сравнению с использованием для учебных целей боевых машин, летное время которых обходится значительно дороже.





Для Су-30СМ подобрали аэродром в Барановичах

Таким образом, можно с большой долей вероятности предположить, что руководство Минобороны Беларуси собирается использовать Як-130 на предварительном этапе подготовки белорусских военных пилотов к освоению Су-30СМ.





Первые четыре машины этого типа поступили на вооружение 61-й истребительной авиабазы в Барановичах в ноябре 2019 года. Однако темпы поставки Су-30СМ в Беларусь явно недостаточны. Очередная партия из четырех машин (из 12 законтрактованных) должна поступить лишь в декабре 2022 года. А срок поставки последней четверки истребителей еще даже не определен. Что, без сомнения, замедлит освоение Су-30СМ белорусскими летчиками и оттянет постановку этих самолетов на боевое дежурство.





И это обстоятельство тоже подталкивает к решению создать в составе совместного центра учебно-боевой подготовки ВВС и войск ПВО отдельное подразделение, в котором с целью выигрыша во времени освоение первоначальных навыков пилотирования Су-30СМ будет производиться с использованием Як-130. Для чего, очевидно, будет задействован парк УБС и наземная инфраструктура 116-й ШАБ.





Задача же России — обеспечить создаваемый учебно-боевой центр необходимым количеством истребителей, контингентом инструкторов, методической информацией, наглядными пособиями и тренажерами для проведения завершающего этапа подготовки летного состава к эксплуатации Су-30СМ.





Причем, поскольку аэродром в Лиде расположен неподалеку от границ Литвы (35 км) и Польши (120 км), дорогая российская авиатехника, скорее всего, будет расположена подальше от этих стран НАТО.





В этой связи стоит отметить, что в феврале 2019 года Польша подписала контракт на поставку из США 20 пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS. Они могут снаряжаться не только шестью реактивными снарядами с дальностью стрельбы 70-90 км, но и оперативно-тактической ракетой с дальностью стрельбы 270 км. Что позволит держать авиабазу в Лиде под прицелом.





Поэтому логично предположить, что российские Су-30СМ (стоимостью 30 млн долларов каждый), предназначенные для совместного учебно-боевого центра, будут базироваться не в Лиде, а в более далеких Барановичах на площадке 61-й истребительной авиабазы. Ее наземная инфраструктура и технический персонал вполне могут обеспечить эксплуатацию такой авиатехники.





Эта версия подтверждается и сообщением Минобороны о том, что Су-30СМ из России должны прилететь именно в Барановичи.





Превратится ли центр в российскую базу?

Между тем в экспертном сообществе развернулась дискуссия относительно будущего создаваемого совместного учебно-боевого центра.





Авторы публикаций в ряде российских изданий уверены, что эта структура станет основой для развертывания на территории Беларуси российских военных баз. В свою очередь, часть белорусских экспертов придерживается мнения, что создание такого центра является способом поставки Москвой Минску современных зенитно-ракетных комплексов и боевых самолетов по приемлемой для последнего цене (мол, после использования в учебных целях они могут быть недорого проданы).





Насколько справедливы эти точки зрения, пока судить трудно. Но одно можно утверждать с уверенностью: на сегодня правовой основы (в виде межгосударственного договора) для создания на нашей территории полноценной российской военной базы (или баз) нет. При этом Лукашенко не раз заявлял, что пока нет и такой необходимости.



