"Переговоры и диалог всегда были и будут частью наших инструментов в сфере дипломатии... Но американцы и другие западные страны стремятся сочетать переговоры и давление", - приводит его слова в воскресенье агентство "Тасним". При этом Раиси добавил, что у Запада уже была возможность убедиться, что такая тактика против Ирана не работает.





"Я поручил нашим службам включить переговоры в их рабочий план, но не в сочетании с давлением, которое на нас продолжают оказывать", - добавил президент.





Кроме того, он заверил, что ему не интересны "переговоры ради переговоров".





Раиси также заявил, что на любых переговорах не откажется "от каких бы то ни было прав, которые есть у иранского народа", пише т Интерфакс-Запад.





Западные страны в последние недели ожидают, какова будет позиция Раиси, пришедшего к власти летом этого года, по переговорам в Вене по вопросу возвращения США и Ирана к соблюдению СВПД - соглашения по иранскому атому. Считается, то по этой теме Раиси будет придерживаться более жесткой позиции, чем его предшественник Хасан Рухани.