+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Стратегия, направленная на свержение Мадуро, не сработала. Оппозиция меняет кур

Эксперт российского Центра политических технологий им. Игоря Бунина Александр Ивахник проанализировал ситуацию в Венесуэле.

Фото EPA

На фоне пандемии и в последнее время событий в Афганистане еще одна неспокойная точка на карте планеты – Венесуэла – совершенно выпала из поля внимания. В мире уже почти забыли, кто такой Хуан Гуайдо, а глава чавистского режима Николас Мадуро как сидел, так и сидит в президентском дворце.

Между тем в политической жизни Венесуэлы начали происходить интересные события. В Мехико при посредничестве Норвегии начинается первый раунд переговоров между правительством Мадуро и представителями крупнейших партий оппозиции. Переговоры посвящены поискам выхода из глубокого политического противостояния и экономического кризиса.

Повестка включает электоральные гарантии, отказ от насилия, освобождение политзаключенных, обеспечение политических прав, насущные социальные и экономические меры и отмену международных санкций.

Любопытно, что в ходе переговоров советниками делегации правительства будут российские дипломаты, а советниками оппозиции – дипломаты из Нидерландов.

Попытка переговоров при международном посредничестве происходит далеко не в первый раз, да и длиться они могут многие месяцы. Но, похоже, в этот раз ситуация серьезно изменилась. 31 августа объединение основных оппозиционных партий Единая венесуэльская платформа объявило о решении принять участие в региональных и муниципальных выборах, которые состоятся 21 ноября.

Это решение означает отказ от принципиального бойкота выборов как несвободных и фиктивных, применявшегося с президентских выборов 2018 г. Твердым сторонником бойкота был спикер распущенной режимом Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, объявивший себя в начале 2019 г. временным президентом и признанный в этом качестве сначала США, а затем еще полусотней государств.

Нынешнее согласие оппозиции участвовать в выборах по существу является признанием того, что ее стратегия, направленная на свержение Мадуро через массовые уличные протесты, перетягивание на свою сторону военных, международное давление и жесткие экономические санкции, не сработала.

Едва ли это можно назвать капитуляцией, это вынужденная смена курса из-за отсутствия других вариантов. База оппозиции истощена и деморализована. На решение оппозиционных лидеров, несомненно, повлияло и то, что надежды на решительную поддержку президента Байдена у них нет, особенно после Афганистана.

Что касается Гуайдо, то он остается скорее номинальным лидером. Его международное признание как временного президента сократилось до восьми государств. В январе все страны Евросоюза отказались от такого признания. Резко снизилось влияние Гуайдо и в лагере оппозиции.

В чем же тогда мотивация Мадуро к участию в переговорах и приглашению оппозиционных партий на выборы? Он отчаянно нуждается в отмене или хотя бы смягчении западных санкций, прежде всего нефтяных и финансовых. Генералы поддерживают режим Мадуро, но лишь потому, что могут беспрепятственно заниматься наркотрафиком и прочей контрабандой.

Поддержка со стороны России, Китая, Ирана, Кубы важна, но мало что дает в экономическом плане. С 2013 г., когда Мадуро пришел к власти после смерти Чавеса, ВВП Венесуэлы упал на 75%. Чудовищная инфляция составляет тысячи процентов в год. Пятая часть жителей в отчаянии покинули страну. США, ЕС, Канада недавно объявили о том, что они готовы к постепенному смягчению санкций, если за столом переговоров будет наблюдаться прогресс, а репрессивный характер режима ослабевать.

Но едва ли Мадуро готов пойти на глубокую либерализацию. Можно ожидать длительного торга, а его результаты станут ясны лишь к будущим президентским и парламентским выборам, пишет gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]