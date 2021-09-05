



Устроившие мятеж в Гвинее задержали президента страны Альфу Конде. Об этом в воскресенье, 5 сентября, со ссылкой на источники сообщает местный портал Guinee News.





Согласно имеющимся данным, пишет Лента.Ру, главу государства захватили силы спецназначения, которыми управляет полковник Мамади Думбуя. Источники издания утверждают, что военные также пленили нескольких высокопоставленных лиц.





Ранее стало известно, что в африканской Гвинее произошла попытка государственного переворота. Уточнялось, что 5 сентября в центре столицы страны Конакри началась интенсивная стрельба. По словам очевидцев, на улицах появилось множество военных.





Сообщалось, что попытку переворота с помощью частей спецназа осуществил командующий группы сил спецназначения подполковник Мамади Думбуя, экс-легионер французской армии. Спецназ находился перед президентским дворцом в Конакри.