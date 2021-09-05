+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Годовщина Минского протокола: США обратились к РФ

Американская сторона призывает российские власти полностью выполнить свои "минские обязательства".


В седьмую годовщину подписания Минского протокола (Минск-1) Соединенные Штаты призвали Россию вывести свои войска из Украины и взять ответственность за прекращение конфликта на Донбассе. Об этом, пишет korrespondent.net, говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в Facebook 5 сентября.

"Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Также Вашингтон призывает Москву полностью выполнить свои "минские обязательства", в том числе позволить ОБСЕ продолжить наблюдение на украинско-российской границе и освободить незаконно удерживаемых лиц.

Напомним, в совместном заявлении по результатам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, которая состоялась 1 сентября, Вашингтон продолжит работать над привлечением России к ответственности за войну на Донбассе.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]