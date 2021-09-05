



В седьмую годовщину подписания Минского протокола (Минск-1) Соединенные Штаты призвали Россию вывести свои войска из Украины и взять ответственность за прекращение конфликта на Донбассе. Об этом, пишет korrespondent.net, говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в Facebook 5 сентября.





"Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины", - говорится в заявлении.





Также Вашингтон призывает Москву полностью выполнить свои "минские обязательства", в том числе позволить ОБСЕ продолжить наблюдение на украинско-российской границе и освободить незаконно удерживаемых лиц.





Напомним, в совместном заявлении по результатам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, которая состоялась 1 сентября, Вашингтон продолжит работать над привлечением России к ответственности за войну на Донбассе.