



Как передает Польское Радио, 12-я Щецинская механизированная дивизия участвует в крупнейшей за последние годы операции по переброске войск с запада Польши на полигоны на востоке страны. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак. Целью тактических учений является проверка степени подготовки командно-штабных структур и частей 12-й Щецинской механизированной дивизии к выполнению боевых задач в заданных районах, в том числе, переброска личного состава и военной техники на большое расстояние.





В учении примут участие около 4 тыс. военнослужащих и почти 1 тыс. единиц военной техники. Первая фаза учений предполагает перемещение колесного транспорта на полигонный учебный центр сухопутных войск в местности Нова-Демба на юго-востоке Польши.





10-16 сентября на территории России и Беларуси недалеко от границы с Польшей пройдут масштабные учения «Запад-2021». По сообщениям российских СМИ, в них будет задействовано около 200 тысяч военнослужащих, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых на территории Беларуси будут задействованы 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, 350 единиц боевой техники.







