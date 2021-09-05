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Болкунец: Нет никаких шансов, что Коллегия по уголовным делам Минского суда вынесет приговор в пользу политзаключенных

Коллегия по уголовным делам Минского областного суда огласит 6 сентября приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец уверен, что шансов на помилование нет. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Болкунец: Нет никаких шансов, что Коллегия по уголовным делам Минского суда вынесет приговор в пользу политзаключенных
«Нет их не освободят. И с ними могут торговаться, с самими заключенными, чтобы они раскаялись и написали прошение о помиловании, что, кстати, несколько человек уже сделало. Для Лукашенко важен момент раскаяния. Но я убежден, что и Мария Колесникова и Максим Знак не будут писать это прошение», — сказал он.

По словам Д.Болкунца, пишет Echo.msk.ru, для А.Лукашенко политзаключенные являются предметом торга и переговоров, прежде всего со стороны Запада.

«Поэтому чем высокие сроки они получат, тем на большие уступки Лукашенко готов пойти в этих переговорах. Насколько знаю по этим дипломатическим каналам такие переговоры ведутся. Вопрос в том, насколько западные страны готовы сейчас воспринимать Лукашенко и с ним договариваться», — отметил он.
Д.Болкунец добавил, что те решения, которые выносят белорусские суды, означают месть со стороны Александра Лукашенко в адрес своих оппонентов.

Политолог обратил внимание на практически отсутствующую позицию российского руководства по ситуации с политзаключенными.
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