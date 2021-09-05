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В Гвинее попытка переворота: на улицах столицы страны стрельба и военная техника

Утром 5 сентября в Гвинее произошла попытка государственного переворота. В районе президентского дворца слышалась интенсивная стрельба. Правительственный квартал окружили военные на бронетехнике.

Фото: в Гвинее произошла попытка государственного переворота (twitter.com/Mediavenir)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Jeune Afrique.

По данным издания, около 8:00 по местному времени (11:00 по Киеву) возле президентского дворца началась интенсивная стрельба. Источники журнала среди правоохранителей сообщили о попытке сместить главу государства Альфу Конде.

Попытку государственного переворота устроили руководители элитных спецподразделений армии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В свою очередь агентство Reuters передает, что вооруженные военные находятся перед президентским дворцом. Армейские подразделения также перекрыли единственную трассу и мост, которые ведут в правительственны квартал.

Очевидцы разместили в социальных сетях видео, на которых слышна интенсивная стрельба из автоматического оружия. На кадрах также можно увидеть на улицах столицы Гвинеи военных с оружием и бронетехнику.



 
 
 
 
 
Источник: Дмитрий Кузнецов
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