Все те же на манеже

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Проведенный по заказу газеты Le Parisien и агентства France info опрос общественного мнения показал, что за президентский пост в 2022 году смогут бороться лишь два политика — нынешний глава государства Эмманюэль Макрон и кандидат «Национального объединения» Марин Ле Пен. Третий снова оказывается лишним, удивлен корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.





До президентских выборов, назначенных на апрель 2022 года, остается все меньше времени. Все больше политиков объявляют о наличии президентских амбиций или намекают на таковые. Однако первый опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения Ipsos—Sopra Steria, показал неутешительную, хотя и ожидаемую картину.





Французов спросили: «Если бы первый тур президентских выборов состоялся в следующее воскресенье, и у вас был бы выбор из нескольких кандидатов, за какого из них вы бы, скорее всего, проголосовали?» В список предложенных кандидатов были включены более десяти политиков, очевидно претендующих на президентское кресло — в их числе правые Ксавье Бертран и Валери Пекресс, левые Янник Жадо, Анн Идальго и Жан-Люк Меланшон.





Отвечая на вопрос, кого они видят во втором туре президентских выборов, куда попасть смогут только двое финалистов, французы с уверенностью ответили, что это будут нынешний президент Эмманюэль Макрон и его главная соперница на прошлых выборах Марин Ле Пен.





Первому сулят от 24 до 26% голосов, второй — от 19 до 23% в первом туре, что гарантирует им выход в финал.





Это даже не назовешь движением к двухпартийной системе на манер США или Великобритании. Марин Ле Пен давно уже заявила о том, что ее «Национальное объединение» (RN) становится де-факто «второй партией Франции», потеснив правых «республиканцев» (LR) и левых социалистов (PS). Но Эмманюэль Макрон никак не выглядит партийным лидером. Его избирательная платформа 2017 года была смонтирована из фрагментов разных партий и разных идей, а партия «Вперед, республика!» (LREM) объединена только идеей президентской власти.





Никто из их соперников, не сможет, согласно данным опроса, бросить им вызов. Выше всего ожидания у правых, которых собирает вокруг себя партия «республиканцев»: их кандидаты имеют шанс получить до 17% голосов. Хуже положение левых, давно выясняющих между собой отношения и теряющих поддержку. Их потолок, как предполагают опрошенные, 10% — даже если объединятся все левые силы от «зеленых» до представителей Социалистической партии, коммунистов и крайне левых сторонников «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люка Меланшона.





Надо сказать, что такая предсказуемость выбора скорее расстраивает избирателей. Президентская гонка в этой ситуации превращается в шахматную двухходовку.





Сначала Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен выходят во второй тур, затем, с большой вероятностью, как это бывало ранее, значительная часть избирателей, от левых до умеренно правых, объединяется против кандидатки крайне правого «Национального фронта».

Это гарантирует нынешнему президенту еще один срок в Елисейском дворце.





При этом явка на выборах обещает быть высокой. Две трети опрошенных были готовы пойти и проголосовать, лишь треть предполагает остаться дома. С другой стороны, чем предсказуемее результат, тем меньший интерес будет сохраняться по мере приближения к голосованию.





Слишком очевидная дуэль Макрон — Ле Пен заставляет многих мечтать о появлении «третьей силы», способной вмешаться в драку. У любого другого кандидата — особенно у пришедшего справа — будут все шансы, чтобы во втором туре справиться с Эмманюэлем Макроном, на репутации которого сейчас висят и «желтые жилеты», и «санитарные паспорта». Однако на выход в финал, во всяком случае, сейчас (согласно нынешнему опросу Ipsos—Sopra Steria), у других его конкурентов мало шансов. Что обещает интересную и напряженную подготовку именно к первому туру. Главный свой выбор французам, таким образом, предстоит сделать в первый день голосования, чтобы не оказаться спустя две недели в ситуации привычного «выбора из двух зол».







