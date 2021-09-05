Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.





Он назвал Соединенные Штаты, Турцию и Канаду ключевыми странами НАТО, которые не входят в состав Европейского союза, однако являются главными гарантами безопасности ЕС.





"Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу. Отчасти дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС", - заявил Столтенберг.





Ранее Столтенберг заявил, что Россия и Китай вместе с другими странами должны противодействовать террористическим группировкам на территории Афганистана. На данный момент страны поддерживают контакты с талибами.