Учения Запад-2021: взгляд из Украины













Минск вновь оказался под санкциями, а история с захватом оппозиционера Романа Протасевича существенно ограничила поле для маневра. Воспользовавшись ситуацией, Москва начала "интегрировать" Минск в хвост и в гриву, настаивая на формировании полноценного "Союзного государства" вместо бумажной имитации, которой все это время занимался Александр Григорьевич.





Практически сразу после учений "Запад 2021" запланировано несколько политических мероприятий в рамках "Союзного государства": проведение Государственного совета и подписание очередного пакета интеграционных документов.





Перед началом учений Владимир Путин и Александр Лукашенко 9 сентября проведут встречу, на которой планируют одобрить пакет "дорожных карт" по интеграции Беларуси и РФ.





Никто не может гарантировать, что часть войск РФ после учений вдруг не решит остаться на территории Беларуси, считают в Киеве. Тем более, что в Кремле не скрывают попыток навязать Минску свои военные базы в виде "тренировочных центров".





Вместе с тем наблюдатели, знакомые с ситуацией в Беларуси, сомневаются, что Александр Лукашенко решится оставить у себя под боком российские войска.

"Александр Лукашенко будет пытаться маневрировать, смотреть, где можно уступить в экономике, не поделившись при этом властью. В этой плане наличие российск� � база на территории страны - прямой вызов Лукашенко, которого он попытается избежать. Думаю, что опыт Крыма, на территории которого до 2014 года российские войска находились на легальных основаниях, стал для него хорошим уроком", - сказал в комментарии "Апострофу" эксперт по внешней политике Украинского института будущего Игар Тышкевич.





Тем не менее, данные учения рискуют дестабилизировать и без того "нагретую" до предела ситуацию в нашем регионе. Тем более, что дополнительным катализатором для эскалации могут выступить предстоящие выборы в Госдуму, которые пройдут 17 сентября. На них путинская "Единая Россия", судя по последним социологическим замерам, если и займет первое место, то с небольшим отрывом от КПРФ. И это вполне может вызвать у Кремля стойкое желание заняться новыми силовыми экспансиями, в том числе и в Беларуси, в угоду российскому избирателю. А поэтому Украине следует быть на чеку, заключает портал.