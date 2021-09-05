Представительство ЕС в Беларуси ищет пресс-атташе
Представительство ЕС в Беларуси открыло вакансию пресс-атташе, сообщается в Facebook организации.
Среди требований к кандидату указано образование в сфере международных отношений, политологии, журналистики или смежных, а также профессиональный опыт в коммуникации.
Ссылка на подробное описание вакансии и список требований и условий труда в первом комментарии.
Представительство имеет статус дипломатической миссии и официально представляет Европейский Союз в Республике Беларусь, пишет Смартпресс.
11:39 05/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение