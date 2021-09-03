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Россияне пытались подкупить президента Гватемалы с помощью ковра с деньгами - СМИ

CentralAsia (CA) - Прокуратура Гватемалы проводит расследование в отношении граждан России, которые могут быть причастны к подкупу президента страны Алехандро Джамматтеи.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ведомства Хуана Луиса Панталеона.

По данным The New York Times, пишет Centralasia.media представители компании, якобы связанной с российским финансированием, привезли в резиденцию главы государства ковер, полный денег.

Панталеон отметил, что сам Джамматтеи пока не является фигурантом расследования, поскольку ему не объявили импичмент. В администрации президента Гватемалы комментировать подозрения отказались.

Первоначально обвинения были высказаны публично Хуаном Франсиско Сандовалем, который возглавлял Специальную прокуратуру Гватемалы до его отстранения от должности генеральным прокурором Гватемалы Марией Поррас в июле.

По словам Сандоваля, четыре российских бизнесмена, занимающихся добычей полезных ископаемых в Гватемале, отправили взятку в апреле, пытаясь построить док в карибском порту Санто-Томас-де-Кастилья. Связанная с этими мужчинами горнодобывающая компания из Гватемалы отрицала получение какой-либо взятки.

Сандовал, бежавший из Гватемалы в июле, сказал, что он был уволен после того, как генеральный прокурор не позволил ему попытаться расследовать дела о коррупции, связанные с Джамматтеи. Президент отрицает причастность к коррупции.

Генеральная прокуратура также сообщила в пятницу, что выдан ордер на арест Сандовала по подозрению в нарушении служебных полномочий и воспрепятствовании возбуждению уголовного дела.

Дело о взяточничестве, связанное с Джамматтеи, является последним в серии обвинений в коррупции, которые охватили недавних президентов этой центральноамериканской страны.

Предшественник Джамматтеи Джимми Моралес столкнулся с судебным преследованием после того, как поддерживаемый ООН антикоррупционный орган, известный как CICIG, обвинил его в коррупции.

Двумя годами ранее предыдущий президент Отто Перес был вынужден уйти в отставку и был заключен в тюрьму по многомиллионному делу о взяточничестве.
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