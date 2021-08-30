Самоедство белорусской системы набирает обороты, пишет экономист Ярослав Романчук.

Постановление Совмина № 505 от 01.09.2021г. изменило содержание постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 1993 г. «Об утверждении Положения о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь».





Если белорус получает такую пенсию, но, по мнению властей, «преступления, деяния, наносящего вред государственным интересам, национальной безопасности», тогда он такой пенсии лишается. Это чтобы держать на коротком поводке всех тех, кого в разные периоды своей истории обласкала власть. Мол, сидите и молчите! Сегодня в белорусской системе ОМОНоправа интерпретация «вред государственным интересам, национальной безопасности» такая широкая, что даже коробка из-под телевизора запрещённых цветов на балконе или лайк в соцсетях может быть основанием для уголовного дела. Тем более любая форма гражданской, политической активности.





Не менее интересен прецедент, который создаёт указ президента № 326 от 30.08.2021г. об изменении Указа Президента Республики Беларусь от 17 июня 2008 г. № 337 «О некоторых вопросах строительства жилья с привлечением инвестиций». Это был документ, который лоббировал некогда самый близкий к Лукашенко бизнесмен Юрий Чиж. Он выбивал себе букеты самых разнообразных льгот. И вот 13 лет спустя власть решила, что он обязан возместить в бюджет сумму льгот (преференций) «пропорционально неисполненным (ненадлежаще исполненным) обязательствам». Понятное дело, что пропорции будут устанавливать контролёры и люди в погонах. Разорение, унижение и уничтожение Ю. Чижа продолжается.





Ни один бизнесмен, ни один получатель льгот и привилегий не может спать спокойно. Задним числом для вас могут поменять любые положения, нагнуть/переписать любые законы. По факту мы наблюдает активное распространение режима крепостного права в отдельно взятой стране. Принуждение – как норма рынка труда, коммерческой деятельности и системы госуправления. Не согласен – вали из страны – или в тюрьму!





Всё идёт к тому, что скоро в списке на ликвидацию особого статуса в экономике Беларуси будет Михаил Гуцериев и сербы братья Каричи. По Гуцериеву всё предельно ясно. Обещал запустить второй калийный комбинат – не запустил. Обещал привлечь деньги – не привлёк. Вот китайцы заблокировали выделение кредитов на калийный проект – и всё. ~$1,5 - 2 млрд заморожено. «Качественное» планирование в рамках коррупционного государственно-частного партнёрства терпит фиаско.





Сербские строители Каричи могут, конечно, предстать в арабских одеждах, но даже они не понимают, кому строить и, главное, продать ещё пару–тройку миллионов метров квадратных жилья в Минске.





Логика развития событий будет подталкивать Лукашенко на поиск «жирных» жертв среди своего окружения. Политическая оппозиция и гражданское общество закатаны в асфальт. Индивидуальные предприниматели деморализованы. Даже до общества защиты птиц добрались. Бешеная белорусская машина репрессий набрала такие обороты, что требует новых и новых жертв. Первые в очереди – ставшие ненужными для А. Лукашенко его коммерческие партнёры и менеджеры. Наверняка будут громкие дела, конфискации денег и активов, показательные процессы – для заполнения эфира и утоления жажды зрелищ толпы.





Есть и более циничный и прагматичный расклад, как у пролетарского Шарикова. Отличившихся в 2020-2021гг. силовиков и лоялистов нужно наградить и премировать. Кого высокими должностями, кого поставить на денежные/ресурсные потоки, а кому и конфискованный коттедж за пару миллионов долларов подойдёт. Очередная смена кадровых декораций белорусского тоталитарного режима. Опять чтобы пустить пыль в глаза и обелить себя.