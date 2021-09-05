Создание учебно-боевого центра и прибытие на территорию Беларуси подразделений российских войск вызвало опасение у многих экспертов и обывателей. Некоторые тут же предположили, пишет Филин, что под видом учебного центра в Беларуси появилась российская военная база.





Высказывалось мнение, что теперь на картах НАТО в местах обитания российских гостей появятся дополнительные точки для нанесения удара, возможно, даже ядерного.





Действительно ли все эти страхи имеют основания, и есть ли угроза увеличения российского присутствия на территории Беларуси?





Выделили пять аргументов, позволяющих говорить, что на данный момент опасения относительно российской военной базы беспочвенны.

Аргумент первый. Уровень договоренностей

О том, что «учебно-боевой центр» — это не вывеска для прикрытия, говорит хотя бы тот факт, что решение о создании УБЦ было подписано министерствами обороны. Это самый низший уровень. Для сравнения тот же договор о российских военных объектах в Вилейке и Ганцевичах имеет высший уровень и подписывается президентами.





Отсутствие статуса военной базы оставляет правовую лазейку, позволяющую в любое время свернуть соглашения. Да еще и не спросивши первого лица — если такое, конечно, в принципе возможно. То есть в любой момент премьер Головченко или даже министр обороны могут заявить: «Все, мы закрываемся — от ваши билеты назад». И российские военные вынуждены будут покинуть УБЦ, который принадлежит Беларуси, и на котором действуют белорусские законы.

Аргумент второй. Техника, которая приехала

Опасения об увеличении российского присутствия подогрели и некоторые кадры с военной техникой. Увидев шасси для системы С-400, некоторые переполошились, предположив, что и сами системы должны появиться на территории Беларуси.





Ситуацию подогрели и слова Александра Лукашенко о закупке из Российской Федерации «десятков самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО», включая те самые С-400.





Впрочем, оказалось, что эти анонсированные закупки — лишь далекая перспектива. А С-400 и вовсе с оговоркой «может быть».





Что же касается российских Су-30, которые прилетели в Барановичи, где находятся и белорусские истребители той же модели, то и тут качественных изменений нет.





Военный эксперт, пожелавший остаться неназванным, напоминает, что система противовоздушной обороны Беларуси является частью белорусско-российской системы. Собственной, суверенной системы ПВО у нашей страны нет.





— То, что российские самолеты прилетят в Барановичи и улетят или даже там будут находиться на каком-то постоянном дежурстве, сильно ничего не изменит. Было 12 самолетов — станет 14. Будет какое-то количество технарей или инструкторов, которые будут обучать или тренировать. Но они и раньше делали то же. Просто это не имело крыши под названием «учебно-боевой центр».





Эксперт напоминает, что система ПВО работает всегда, это не танки, надобность в которых появляется, только когда начинаются военные действия.





— ПВО в постоянной боевой готовности, эта система отслеживает воздушное пространство. И Россия и Беларусь всегда совместно что-то делали в этой сфере, обучали летчиков. То, что будет пара инструкторов из России, с моей точки зрения, картинку совсем не меняет.

Аргумент третий. Ядерный удар от НАТО

Несостоятельным выглядит и аргумент относительно появления угрозы со стороны войск НАТО из-за присутствия российских военных. Источник, знакомый с позицией Североатлантического альянса в военной сфере, отрицает, что подобный УБЦ может стать мишенью для ядерного удара.





— Немного смешно слышать такого плана заявления, что будто бы НАТО пересматривает свои приоритеты и ставит какие-то метки на карте. Так говорят те, кто не совсем понимает суть НАТО. Во-первых, нет ядерного оружия НАТО, так же, как и войск НАТО. Есть войска каждого отдельного суверенного государства — члена НАТО. Никто ядерное оружие не передает в Брюссель. Ну а во-вторых, даже в случае военного конфликта, этот УБЦ — не стратегический объект. Если честно, на Западе я даже не слышал каких-то высказываний по поводу того, что мы против этого центра.

Аргумент четвертый. Зачем это России?

По мнению эксперта, России самой нет особой надобности в военной базе на территории Беларуси.





— Для России Запад — это не совсем стратегическое направление. Скорее Восток, Тихий океан, — отмечает собеседник.





Что касается опасений по поводу поглощения Беларуси, то и тут возникают вопросы в целесообразности.





— Зачем сейчас мутить воду, нарываться на дополнительные санкции, ограничения со стороны ЕС? Овчинка выделки не стоит, — считает эксперт. — Куда сейчас Лукашенко убежит? В какую сторону?





Но даже если принять во внимание некоторую эксцентричность в принятии решений со стороны российского руководства, то все равно сценарий грузинского варианта, Приднестровья, Украины пока не просматривается.





— Для такого нужны сухопутные войска, — поясняет военный эксперт. — А тут получается, что вот, прилетели два самолета с России, и также улетели по договоренности. Не предполагается даже какого-то военного аэродрома для эксклюзивного использования, где будут стоять только российские самолеты. Так что изменения в плане увеличения постоянно военного российского присутствия России на территории Беларуси не произошло.

Пятый аргумент. Сам Лукашенко

И это, пожалуй, главный аргумент.





— Появление здесь российской военной базы будет означать конец Лукашенко. Именно по этой причине ее до сих пор нет. Слишком острым для него был этот психологический момент Крыма. И отсутствие здесь российских военных объектов — это побочка его собственных амбиций. Разве они куда-то делись? Никуда, — заключает собеседник «Филина».







