







"Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе", - заявил представитель талибов Забуилла Муджахид.





В свою очередь Халил Хаккани - член созданного "Талибаном" комитета, в задачу которого входит переговоры с различными группами афганского общества о создании нового правительства - указал, пишет Interfax. by, что "Талибан" мог бы сформировать правительство в одиночку, но "один "Талибан" не будет приемлем для мира". В результате, по его словам, талибы пытаются обеспечить присутствие всех групп и слоев афганского общества в будущем правительстве.





Также он сказал, что в состав нового правительства войдут выразившие поддержку талибам экс-премьер Афганистана Гульбеддин Хекматияр и брат бежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани.





Накануне стало известно, что "Талибан" решил обнародовать состав нового афганского правительства 4 сентября, а не как планировалось изначально - 3 сентября.





В среду поступали сообщения о том, что "Талибан" уже сделал первые назначения, в том числе назначены министры иностранных дел, обороны и внутренних дел. Как сообщал телеканал Tolo News, высшим руководителем Афганистана, вероятно, станет лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада. Под его руководством управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр.





В то же время газета Hindustan Times написала, что лидеры разных ветвей "Талибана" ведут борьбу между собой, стремясь получить как можно большее влияние в будущем правительстве Афганистана. По ее данным, основные участники этого процесса - главари сети "Хаккани" (запрещена в РФ), которая считается одной из самых боеспособных в составе "Талибана", и мулла Мохаммад Якуб - сын основателя "Талибана" муллы Омара. При этом верные мулле Якубу силы контролируют Кандагар, который считается оплотом движения в Афганистане, а сеть "Хаккани" удерживает под контролем Кабул.





В движении "Талибан" существуют и иные разногласия, отмечалось в статье.





Хайбатулла Ахундзада является действующим лидером талибов с мая 2016 года. Он родился в Кандагаре, получил религиозное образование в Пакистане, принимал участие в боевых действиях против советской армии в 1980-х годах. Затем занимался религиозной деятельностью, став муллой и мухтасибом. Ахундзада заработал хорошую репутацию среди талибов как духовный лидер, выступал судьей в религиозных спорах.







