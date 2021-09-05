+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Зенон Позняк призвал приостановить западные санкции и начать переговоры с режимом Лукашенко

Лидер Консервативно-Христианской партии БНФ Зенон Позняк опубликовал статью «Рассуждения в начале гибридной войны».


Предлагаем вашему вниманию основные тезисы публикации, пишет Ex-press.live.

Цель Кремля достигнута - клиент (Лукашенко) в лапах Москвы.

События выглядят так, что в интересах белорусского народа нужно отменить авиа-пассажирскую и наземно-транспортную блокаду Беларуси.

Нужно восстановить межчеловеческие связи и контакты между народами, коммуникации с обществом.

Второе - приостановить экономические санкции, заморозить их (ведь санкции власть диктатора не свалят), и вступить в переговоры с противоположной стороной о прекращении репрессий, пыток людей, о прекращении преследования гражданского общества. Еще есть время.

В самом начале гибридной войны, чтобы остановить эскалацию, нужно потушить костры с обеих сторон, то есть начать разговаривать. Политика загнать узурпатора в ловушку (в Россию) ценой жизни белорусского народа — это эгоистичная политика варварства.

И дело не в том, что таких политиков не учат ни Куба, ни Северная Корея, ни Венесуэла, ни Ливия, ни Афганистан. Дело в том, что они думают, что делали хорошо.

Тем более сейчас нужно требовать от них остановиться, приостановить экономические санкции против народа Беларуси, прекратить политику тотальной экономической блокады, в которой выживают только диктаторы, но терпит народ.

А что касается нашей страны, то экономические санкции и блокада, это есть загон к аннексии, к потере суверенитета, к интеграции Беларуси в Россию.

Но то должны понять мы, белорусы, потому что прежде всего мы самый можем себя спасти. Большие возможности для этого есть. Реализуемся. Начнем с себя. Со своих детей. Первым пунктом, самым главным и самым легким должна быть Беларуская мова.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]