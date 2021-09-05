



Предлагаем вашему вниманию основные тезисы публикации, пишет Ex-press.live.





Цель Кремля достигнута - клиент (Лукашенко) в лапах Москвы.





События выглядят так, что в интересах белорусского народа нужно отменить авиа-пассажирскую и наземно-транспортную блокаду Беларуси.





Нужно восстановить межчеловеческие связи и контакты между народами, коммуникации с обществом.





Второе - приостановить экономические санкции, заморозить их (ведь санкции власть диктатора не свалят), и вступить в переговоры с противоположной стороной о прекращении репрессий, пыток людей, о прекращении преследования гражданского общества. Еще есть время.





В самом начале гибридной войны, чтобы остановить эскалацию, нужно потушить костры с обеих сторон, то есть начать разговаривать. Политика загнать узурпатора в ловушку (в Россию) ценой жизни белорусского народа — это эгоистичная политика варварства.





И дело не в том, что таких политиков не учат ни Куба, ни Северная Корея, ни Венесуэла, ни Ливия, ни Афганистан. Дело в том, что они думают, что делали хорошо.





Тем более сейчас нужно требовать от них остановиться, приостановить экономические санкции против народа Беларуси, прекратить политику тотальной экономической блокады, в которой выживают только диктаторы, но терпит народ.





А что касается нашей страны, то экономические санкции и блокада, это есть загон к аннексии, к потере суверенитета, к интеграции Беларуси в Россию.





Но то должны понять мы, белорусы, потому что прежде всего мы самый можем себя спасти. Большие возможности для этого есть. Реализуемся. Начнем с себя. Со своих детей. Первым пунктом, самым главным и самым легким должна быть Беларуская мова.







