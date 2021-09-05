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Масуд-младший предупреждает мир: «Завтра будет поздно»

"Талибан" прямо признает своё объединение с такими террористическими организациями, как ИГИЛ и "Аль-Каида" против Народного фронта сопротивления Афганистана, заявил лидер панджшерских ополченцев Ахмад Масуд в своем обращении, которое есть в распоряжении Sputnik Таджикистан.


Масуд утверждает, что агрессивные действия талибов приведут к тяжелым последствиям, пишет Haqqin.az, которые в скором времени коснутся всех стран Центральной и Юго-восточной Азии и всего мира.

"Сегодня ИГИЛ, "Аль-Каида" и другие экстремистские группировки совместно с "Талибаном" начали уничтожение представителей меньшинств в Панджшере и регионах северного Афганистана", - утверждает Масуд-младший.

По его мнению, ответственность за это беззаконие несут те, кто признал "Талибан" и оказывает террористам психологическую и материальную поддержку.

Лидер сопротивления подчеркнул, что военные силы США и НАТО на протяжении последних 20 лет ввозили в Афганистан огромное количество оружия, боеприпасов и военной техники, которые сегодня находятся в распоряжении боевиков. Теперь же, не сдержав своих обещаний о соблюдении прав человека, талибы, убивая этим оружием жителей Панджшера и других регионов Афганистана, совершают преступления на почве межнациональной и религиозной розни.

По словам Масуда, талибы прямо сейчас разрушают и уничтожают исторические памятники, имеющие 4-5-тысячелетнюю историю: "Если не принять меры по предотвращению и пресечению этого "оружия массового поражения", деятельность групп сегодня или завтра охватит весь мир. Завтра будет поздно".
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