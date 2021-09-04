Вниз по лестнице, ведущей вверх: на какую ступеньку не готово опуститься общество?





Действия власти направлены на разобщение, построение социума без тесных связей и взаимодействия между людьми. В идеальной (с точки зрения правящей команды) картине мира белорусы должны стать биороботами, которые выполняют только то, что им скажут; беспрекословно подчиняются воле власть имущих; не участвуют в неодобренной верхами деятельности, пишет Салідарнасць.





Этот абсурд, более уместный в романах Джорджа Оруэлла, постепенно претворяется в жизнь.





Наблюдая за происходящим, общество все больше погружается в пучину депрессии. И это абсолютно естественная реакция.





Подобная идеология, направленная на уничтожение любого инакомыслия, противоречит социальному коду человека.





Испокон веков люди общались, выстраивали систему все более скоростной коммуникации и быстрого перемещения в пространстве.





Теперь же прогресс хотят обернуть вспять. Государство не готово ничего предложить взамен, кроме обращения к первоистокам, когда люди мычали, охотились за мамонтами и занимались собирательством.





За собой, понятное дело, власть оставляет более привилегированные функции: решать, как остальным ходить, о чем думать, что слушать.





Сколько это может продолжаться? С философской точки зрения до тех пор, пока большинство общества не поймет и не осознает вектор «развития», а также ступеньку, которая будет воспринята как неприемлемо низкая для активной части социума.



