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"Этот абсурд, более уместный в романах Джорджа Оруэлла, постепенно претворяется в жизнь"

Больше года режим выстраивает новую реальность для белорусов с помощью беспрецедентных по жестокости и абсурдности репрессий. К чему же стремится руководство страны?

"Этот абсурд, более уместный в романах Джорджа Оруэлла, постепенно претворяется в жизнь"
Обложка альбома группы "Пикник"
Вниз по лестнице, ведущей вверх: на какую ступеньку не готово опуститься общество?

Действия власти направлены на разобщение, построение социума без тесных связей и взаимодействия между людьми. В идеальной (с точки зрения правящей команды) картине мира белорусы должны стать биороботами, которые выполняют только то, что им скажут; беспрекословно подчиняются воле власть имущих; не участвуют в неодобренной верхами деятельности, пишет Салідарнасць.

Этот абсурд, более уместный в романах Джорджа Оруэлла, постепенно претворяется в жизнь.

Наблюдая за происходящим, общество все больше погружается в пучину депрессии. И это абсолютно естественная реакция.

Подобная идеология, направленная на уничтожение любого инакомыслия, противоречит социальному коду человека.

Испокон веков люди общались, выстраивали систему все более скоростной коммуникации и быстрого перемещения в пространстве.

Теперь же прогресс хотят обернуть вспять. Государство не готово ничего предложить взамен, кроме обращения к первоистокам, когда люди мычали, охотились за мамонтами и занимались собирательством.

За собой, понятное дело, власть оставляет более привилегированные функции: решать, как остальным ходить, о чем думать, что слушать.

Сколько это может продолжаться? С философской точки зрения до тех пор, пока большинство общества не поймет и не осознает вектор «развития», а также ступеньку, которая будет воспринята как неприемлемо низкая для активной части социума.
Сергей Твердичев
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