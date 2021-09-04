Максиму Знаку - 40 лет. Пахне чабор!

Его вместе с Марией Колесниковой обвиняют по трём статьям УК. Это — "заговор с целью захвата государственной власти" (ч. 1 ст. 357), "призывы к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности страны" (ч. 3 ст. 361), "создание экстремистского формирования" (ч. 1 ст. 361-1). Колесникова и Знак своей вины не признают. Им грозит до 12 лет заключения. Суд проходит в закрытом режиме.





"Я благодарю Максима за все. За поддержку, за помощь, за дружбу и за мудрость. За прекрасные стихи и чувство юмора. Спасибо, что ты и твоя прекрасная семья есть в моей жизни. Вы стали мне семьей. Очень вас люблю. С днем рождения". Ее Команда Виктора Бабарико рассказала, что Мария смогла передать поздравления Максиму:. Ее цитирует Еврорадио





Как поздравить Максима Знака:

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