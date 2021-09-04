Главы МИД ЕС обсудят в понедельник пятый пакет санкций
Пятый пакет санкций находится в разработке, главы МИД стран ЕС встретятся 6 сентября, чтобы начать формировать совместный санкционный пакет, сообщает советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.
По его словам, каждая страна Евросоюза выступит со своими предложениями по санкциям. На прошлой неделе состоялись консультации по санкциям в Европарламенте. По информации советника Тихановской, некоторые страны предлагают усиление секторальных санкций и расширение индивидуальных списков, в которые могут войти прокуроры и судьи, участвующие в репрессиях, виновные в миграционном кризисе и посадке самолета Ryanair в Минске, пропагандисты, «кошельки» режима, авиакомпания «Белавиа», однако достоверно пока неизвестно, как списки будут выглядеть в итоге.
Отдельной страны, готовящей пакет, в этот раз нет. Предыдущие пакеты инициировали Литва и Нидерланды. По предположению Вячорки, в понедельник могут выбрать ответственную за пакет страну.
По его данным, санкции планируют синхронизировать с США и Канадой, к пакету присоединятся Черногория, Албания, Северная Македония, Украина и Сербия.
Напомним, на днях представитель Европейской службы внешних действий в Европарламенте сообщил, что Евросоюз начал разрабатывать пятый пакет санкций в отношении беларусского режима. Перед этим в ЕС заявляли, что допускают введение новых санкций, если ситуация с имгрантами на беларусской границе будет ухудшаться. На этой неделе комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что ЕС может приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с беларусским режимом, пишет reform.by
17:12 04/09/2021
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