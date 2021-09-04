По его словам, каждая страна Евросоюза выступит со своими предложениями по санкциям. На прошлой неделе состоялись консультации по санкциям в Европарламенте. По информации советника Тихановской, некоторые страны предлагают усиление секторальных санкций и расширение индивидуальных списков, в которые могут войти прокуроры и судьи, участвующие в репрессиях, виновные в миграционном кризисе и посадке самолета Ryanair в Минске, пропагандисты, «кошельки» режима, авиакомпания «Белавиа», однако достоверно пока неизвестно, как списки будут выглядеть в итоге.





Отдельной страны, готовящей пакет, в этот раз нет. Предыдущие пакеты инициировали Литва и Нидерланды. По предположению Вячорки, в понедельник могут выбрать ответственную за пакет страну.





По его данным, санкции планируют синхронизировать с США и Канадой, к пакету присоединятся Черногория, Албания, Северная Македония, Украина и Сербия.





Напомним, на днях представитель Европейской службы внешних действий в Европарламенте сообщил, что Евросоюз начал разрабатывать пятый пакет санкций в отношении беларусского режима. Перед этим в ЕС заявляли, что допускают введение новых санкций, если ситуация с имгрантами на беларусской границе будет ухудшаться. На этой неделе комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что ЕС может приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с беларусским режимом, пишет reform.by



