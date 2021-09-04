Президент Украины Владимир Зеленский связал новую волную задержаний крымских татар в аннексированном Россией Крыму с началом работы Крымской платформы. Об этм он написал в Twitter в субботу, 4 сентября.





"Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, первого заместителя главы Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы Крымской платформы. Все задержанные должны быть освобождены!", – написал глава государства, пишет Корреспондент.

Ранее в субботу стало известно, что в Крыму прошли обыски у первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, его увезли в неизвестном направлении.

Прокуратура АР Крым уже открыла уголовное производство в связи с обысками и незаконным задержанием Джелялова силовиками РФ.





В свою очередь МИД Украины выразило решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3 и 4 сентября.



