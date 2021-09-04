Их публичная встреча в который раз подчеркнула две особенности их публичного общения.





Лукашенко не критикует сына за его работу





В сообщении пресс-службы руководителя страны сказано, что на встрече 31 августа были обсуждены итоги прошедшей в Токио Олимпиады. Известно, что там сборная Беларуси показала свой наихудший результат за всю историю участия в Играх. И ранее Лукашенко метал гром и молнии из-за этого.





«Знаете, почему мы порой в спорте не выигрываем или еще где-то? Не голодные. Я смотрю на эти страны, африканские... Разрушенные страны... Возьмите, Сербию. Да, талантливая нация, такая как мы, но почему результаты такие? Да потому что они знают, что если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, будут иметь все. Не победят — будут где-то шататься, кусок хлеба искать», — говорил Александр Лукашенко еще во время Олимпиады.





А после нее отметил:





«Я понимаю, что психология и прочее. Но ты же ехал, а значит - покажи, что ты поднимал. Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Но разве это спортсмены?»









Но много ли камней Лукашенко бросил в огород своего старшего сына? Судя по официальным сообщениям, ни одного! При том, что тот уже два с половиной года является фактическим руководителем НОК.





Мало того, отец не припомнил Виктору Лукашенко и громкий скандал с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться в Беларусь. Пусть руководитель НОК не был на месте событий в Токио (МОК не признает Виктора Лукашенко его главой), но на нем лежит большая ответственность за произошедшее.





Не встречалось публичной критики Виктора за его работу со стороны отца и в прошлом. Например, Лукашенко так и не объяснил причин его увольнения с поста помощника президента по национальной безопасности, хотя этот шаг говорит о том, что претензии были и немалые.





Виктор Лукашенко был отправлен в отставку не с критикой, а с присвоением очередного воинского звания генерал-майор запаса.





В недавнем прошлом из уст руководителя страны лишь однажды вырвалась личностная характеристика старшему сыну:





«Коля — он кремень, как отец, а старший и средний — они очень мягкие, порядочные».





Секретность общения отца и сына





Другая особенность публичных встреч Лукашенко со старшим сыном – более чем скудная информация о содержании их разговоров. Пресс-служба в таких случаях ограничивается всего несколькими абзацами с минимумом прямых цитат.





Возможно, это объясняется тем, что Виктор традиционно выполняет более широкие функции, чем его должностные обязанности. В прошлом старший сын Лукашенко регулярно посещал арабские страны, представляя отца.





Теперь Виктор также не сосредоточен только на спортивной работе. Во время их прошлого публичного общения с отцом в начале лета было коротко сообщено, что разговор также шел о «продолжении взаимодействия со спецподразделениями», которые Виктор Лукашенко курировал, будучи помощником президента по национальной безопасности.





Говорилось о «бытовых темах, касающихся семей военнослужащих, и об иных возникающих вопросах, которые при необходимости поручено продолжать держать в поле зрения».





Но о чем именно шепчутся за закрытыми дверями Лукашенко и его старший сын, можно только догадываться.



