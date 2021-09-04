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У Британии уже есть план на случай смерти королевы

Букингемский дворец передаст новость о смерти Елизаветы II правительственным структурам кодовой фразой – "Лондонский мост разрушен".

 Спецплан для предотвращения массового наплыва граждан в Лондон в день смерти королевы уже разработан в Великобритании, сообщило издание Times.
"Хотя 95-летняя королева находится в добром здравии, у правительства есть генеральный план того, что именно произойдет в ближайшие дни после ее смерти", – пишет газета.
По ее информации, операция с кодовым названием "Лондонский мост" начнется, чтобы не допустить массового скопления людей в центре столицы. Сообщается, что Букингемский дворец передаст новость о смерти Елизаветы II правительственным структурам кодовой фразой – "Лондонский мост разрушен".

Одним из первых, кому сообщат о кончине королевы, станет премьер-министр. Этот день условно будет называться "День Д", а все последующие – "Д+1", "Д+2" и т.д.
Премьер и королева условились, что день похорон будет "Днем национального траура" и выходным. Само погребение состоится в Вестминстерском аббатстве. Оно будет сопровождаться двухминутным молчанием, соблюдаемым по всей стране. Похоронят королеву в мемориальной часовне короля Георга VI, пишет sputnik.by
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