Спецплан для предотвращения массового наплыва граждан в Лондон в день смерти королевы уже разработан в Великобритании, сообщило издание Times.

"Хотя 95-летняя королева находится в добром здравии, у правительства есть генеральный план того, что именно произойдет в ближайшие дни после ее смерти", – пишет газета.

По ее информации, операция с кодовым названием "Лондонский мост" начнется, чтобы не допустить массового скопления людей в центре столицы. Сообщается, что Букингемский дворец передаст новость о смерти Елизаветы II правительственным структурам кодовой фразой – "Лондонский мост разрушен".





Одним из первых, кому сообщат о кончине королевы, станет премьер-министр. Этот день условно будет называться "День Д", а все последующие – "Д+1", "Д+2" и т.д.

Премьер и королева условились, что день похорон будет "Днем национального траура" и выходным. Само погребение состоится в Вестминстерском аббатстве. Оно будет сопровождаться двухминутным молчанием, соблюдаемым по всей стране. Похоронят королеву в мемориальной часовне короля Георга VI, пише т sputnik.by



