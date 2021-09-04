Об этом на пресс-конференции по итогам неформального заседания в Словении Совета министров иностранных дел ЕС заявил Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.





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«Мы обсудили важный вопрос, связанный с ухудшением ситуации в Беларуси. У нас была возможность увидеть, что режим Лукашенко цинично использовал этим летом мигрантов и беженцев, чтобы искусственно создать давление на наших восточных границах... Министры выразили солидарность с Литвой, Латвией и Польшей. Мы готовы принять все меры, чтобы поддержать их, если это продолжится», - отметил высокий представитель ЕС.





Как известно, режим Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. Мигранты из Ирака, Сирии и ряда африканских стран массово прибывали в Беларусь, а пограничная служба этого государства доставляла их к границам ЕС.





Правительства трех стран были вынуждены ввести чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью. При этом Минск обвинял европейских соседей в «жестоком» обращении с мигрантами и в нарушении прав человека.





По некоторым оценкам, на территории Беларуси собрались около 10 тысяч мигрантов. С приближением зимы эта ситуация грозит перерасти в масштабную гуманитарный кризис.









