Боррель: "Режим Лукашенко цинично использовал мигрантов для давления на ЕС"
Власти Беларуси намеренно используют беженцев, чтобы создать миграционное напряжение на границах с Литвой, Латвией и Польшей, оказывая давление на весь Евросоюз.
Об этом на пресс-конференции по итогам неформального заседания в Словении Совета министров иностранных дел ЕС заявил Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.
Фото: DPA
«Мы обсудили важный вопрос, связанный с ухудшением ситуации в Беларуси. У нас была возможность увидеть, что режим Лукашенко цинично использовал этим летом мигрантов и беженцев, чтобы искусственно создать давление на наших восточных границах... Министры выразили солидарность с Литвой, Латвией и Польшей. Мы готовы принять все меры, чтобы поддержать их, если это продолжится», - отметил высокий представитель ЕС.
Как известно, режим Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. Мигранты из Ирака, Сирии и ряда африканских стран массово прибывали в Беларусь, а пограничная служба этого государства доставляла их к границам ЕС.
Правительства трех стран были вынуждены ввести чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью. При этом Минск обвинял европейских соседей в «жестоком» обращении с мигрантами и в нарушении прав человека.
По некоторым оценкам, на территории Беларуси собрались около 10 тысяч мигрантов. С приближением зимы эта ситуация грозит перерасти в масштабную гуманитарный кризис.
11:44 04/09/2021
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