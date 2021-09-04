Павел Каторжевский. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказа л заместитель председателя Минского городского комитета, член ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир»









Каторжевский напомнил, что о возможном уничтожении гражданского общества в случае усиления санкций с экранов государственного телевидения не так давно говорил министр иностранных дел Владимир Макей. Собственно, подчеркивает политик, претворение этой политики в жизнь мы и наблюдаем сегодня.

«К независимым журналистам у властей всегда было “особое отношение”. Именно журналисты одними из первых попали под удар, когда протесты только начали набирать оборот. Однако, режим то ли не понимает, то ли не хочет понимать, что он борется с симптоматикой», - сказал он.





При этом Каторжевский настаивает: вопрос не в том, что существуют какие-то «адские технологии», которые мобилизуют граждан на протестную деятельность.

«Вопрос в том, что в стране существует много экономических, социальных и политических проблем, которые власть решить не в состоянии. Да и сама действующая власть для абсолютного большинства граждан уже стала проблемой», - пояснил он.

В то же время Каторжевский не сомневается, что все эти моменты будут неизбежно всплывать, даже если ликвидировать все общественные организации и независимые СМИ.





«Всё это продолжит существовать в виде страничек в мессенджерах и социальных сетях или вовсе в форме самиздата, но в каком-то виде обязательно будет. Что касается уничтожения общественных объединений и движений, то люди обязательно найдут какую-то иную форму коммуникации и самоорганизации. Если вырвать в самолёте систему оповещения о аварийных ситуациях, самолёт от этого падать не перестанет», - подытожил он.

Напомним, что ранее Верховный суд Беларуси ликвидировал БАЖ.



