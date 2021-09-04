







― Может ли Венедиктов, используя свой авторитет, стать посредником в освобождении заключённых в Беларуси?





― Уже нет. В августе да, прошлом. В сентябре да, прошлом – а сейчас нет. Сейчас мои ресурсы в Белоруссии в отношении с белорусской властью сведены до нуля. Лукашенко очень не нравится, как мне передают, как «Эхо Москвы» освещает то, что происходит в Белоруссии. Чтобы быть посредником, нужно иметь доверие двух сторон. Там, где у меня получается – у меня получается. Сейчас у меня это не получится, нет ресурсов. Не говорю, что я не хочу – нет ресурсов.





― Зачем Лукашенко снова наезжает на Россию?





― Я не пресс-секретарь Лукашенко, просто он не хочет подписывать. Он просто не хочет подписывать карту политической интеграции, насколько понимаю, это не будет подписано.







