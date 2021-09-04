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Венедиктов: Лукашенко не хочет подписывать карту политической интеграции

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире передачи «Без посредников» ответил, в том числе и на вопросы по белорусской тематике.



― Может ли Венедиктов, используя свой авторитет, стать посредником в освобождении заключённых в Беларуси?

― Уже нет. В августе да, прошлом. В сентябре да, прошлом – а сейчас нет. Сейчас мои ресурсы в Белоруссии в отношении с белорусской властью сведены до нуля. Лукашенко очень не нравится, как мне передают, как «Эхо Москвы» освещает то, что происходит в Белоруссии. Чтобы быть посредником, нужно иметь доверие двух сторон. Там, где у меня получается – у меня получается. Сейчас у меня это не получится, нет ресурсов. Не говорю, что я не хочу – нет ресурсов.

― Зачем Лукашенко снова наезжает на Россию?

― Я не пресс-секретарь Лукашенко, просто он не хочет подписывать. Он просто не хочет подписывать карту политической интеграции, насколько понимаю, это не будет подписано.
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