



Вероятно, Мельникову задержали на 72 часа, но точной информации нет.





Утром 3 сентября Мельникова успела сообщить в соцсетях, что за ней пришли. По неофициальной информации, силовики выбили дверь в её квартиру. После обыска журналистку забрали на допрос.