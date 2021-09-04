Журналистка Янина Мельникова не вышла на свободу после допроса
Редактор "Зеленого портала" Янина Мельникова, у которой сегодня утром прошёл обыск, не вышла на свободу после допроса, сообщает ТГ-канал БАЖ.
Вероятно, Мельникову задержали на 72 часа, но точной информации нет.
Утром 3 сентября Мельникова успела сообщить в соцсетях, что за ней пришли. По неофициальной информации, силовики выбили дверь в её квартиру. После обыска журналистку забрали на допрос.
08:55 04/09/2021
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