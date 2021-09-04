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Большая двадцатка соберется из-за Афганистана

Соединенные Штаты Америки намерены "поддерживать каналы связи с талибами по важным вопросам".

В Германии состоится виртуальная встреча министров G20 по Афганистану. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает telegraf.by со ссылкой на ВВС.
Организаторами встречи выступят США и Германия. 

Руководитель американского внешнеполитического ведомства рассказал, что в воскресенье отправится в Доху. Там встретится с представителями властей Катара и афганскими беженцами. Затем вылетит в ФРГ. Там Блинкен обсудит ситуацию в Афганистане с немецким министром иностранных дел Хайко Маасом, а потом примет участие в виртуальном саммите G20.    Главной темой виртуальной встречи станут требования к талибам.    «Внимание сосредоточат на вопросах, касающихся свободы передвижения, борьбы с терроризмом и обязательств соблюдать основные права человека в стране», — говорится в сообщении.

Также Блинкен добавил, что его ведомство находится в «постоянном контакте» с американцами, которые все еще находятся в Афганистане и хотят уехать.

Соединенные Штаты намерены увеличить количество принимаемых в стране беженцев из Афганистана как минимум до 50 тысяч человек.
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