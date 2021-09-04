В Германии состоится виртуальная встреча министров G20 по Афганистану. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает telegraf.by со ссылкой на ВВС.

Организаторами встречи выступят США и Германия.





Руководитель американского внешнеполитического ведомства рассказал, что в воскресенье отправится в Доху. Там встретится с представителями властей Катара и афганскими беженцами. Затем вылетит в ФРГ. Там Блинкен обсудит ситуацию в Афганистане с немецким министром иностранных дел Хайко Маасом, а потом примет участие в виртуальном саммите G20. Главной темой виртуальной встречи станут требования к талибам. «Внимание сосредоточат на вопросах, касающихся свободы передвижения, борьбы с терроризмом и обязательств соблюдать основные права человека в стране», — говорится в сообщении.





Также Блинкен добавил, что его ведомство находится в «постоянном контакте» с американцами, которые все еще находятся в Афганистане и хотят уехать.





Соединенные Штаты намерены увеличить количество принимаемых в стране беженцев из Афганистана как минимум до 50 тысяч человек.



