Реинкарнация агитпропа: Вадим Гигин стал новым руководителем белорусского общества «Знание»
В Минске прошел внеочередной съезд делегатов белорусского общества «Знание». Про такую организацию мало кто помнит, но в Советском Союзе она несла в народ "правильные мысли". Даже Александр Лукашенко в свое время был таким лектором.
Именно он, вернувшись мыслями в те далекие времена, поставил задачу, чтобы общество стало главным инструментом в информационной работе с населением. И подчиненные поспешили исполнять. На съезде даже присутстввал глава Администрации президента Александр Сергеенко.
Главой общества "Знание" стал известный адепт режима, историк и политолог Вадим Гигин.
"Белорусский партизан"
08:30 04/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение