Реинкарнация агитпропа: Вадим Гигин стал новым руководителем белорусского общества «Знание»

В Минске прошел внеочередной съезд делегатов белорусского общества «Знание». Про такую организацию мало кто помнит, но в Советском Союзе она несла в народ "правильные мысли". Даже Александр Лукашенко в свое время был таким лектором.



Именно он, вернувшись мыслями в те далекие времена, поставил задачу, чтобы общество стало главным инструментом в информационной работе с населением. И подчиненные поспешили исполнять. На съезде даже присутстввал глава Администрации президента Александр Сергеенко.

Главой общества "Знание" стал известный адепт режима, историк и политолог Вадим Гигин.



