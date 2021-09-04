+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Реинкарнация агитпропа: Вадим Гигин стал новым руководителем белорусского общества «Знание»

В Минске прошел внеочередной съезд делегатов белорусского общества «Знание». Про такую организацию мало кто помнит, но в Советском Союзе она несла в народ "правильные мысли". Даже Александр Лукашенко в свое время был таким лектором.


Именно он, вернувшись мыслями в те далекие времена, поставил задачу, чтобы общество стало главным инструментом в информационной работе с населением. И подчиненные поспешили исполнять. На съезде даже присутстввал глава Администрации президента Александр Сергеенко. 

Главой общества "Знание" стал известный адепт режима,  историк и политолог Вадим Гигин.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]