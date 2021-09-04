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Байден поручил рассекретить документы о терактах 11 сентября

Президент США распорядился обнародовать документы, связанные с расследованием террористических актов 11 сентября 2001 года.


Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Приближаясь к 20-летию этого трагического дня... я подписал распоряжение, предписывающее министерству юстиции и другим ведомствам обеспечить рассекречивание документов, касающихся расследований ФБР в отношении событий 11 сентября", - заявил Байден.

Он напомнил, что, когда баллотировался в президенты, взял на себя обязательство "обеспечить прозрачность в отношении рассекречивания документов о террористических нападениях на Америку 11 сентября 2001 года".

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Президент США подчеркнул, что он по-прежнему сердцем с семьями, пострадавших 11 сентября. "И моя администрация будет продолжать уважительно взаимодействовать с членами этого сообщества", - добавил американский лидер.

Согласно распоряжению, документы должны быть обнародованы в течение шести месяцев.
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