Фото: талибы заявили о захвате провинции Панджшер (Getty Images)

Их просят не тратить патроны и праздновать это событие по-другому.





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Safak.

"Панджшер, последний спорный регион в Афганистане, на данный момент пал. И солдаты "Талибана" стреляют в воздух от радости", - сообщает издание.





Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид призвал моджахедов избегать в стрельбы воздух, празднуя захват Панджшера. "Оружие и боеприпасы в ваших руках, и никто не имеет права их тратить просто так", - написал он в Twitter, добавив, что выпущенные пули могут причинить вред гражданскому населению.

По данным ряда СМИ, лидеры Фронта народного сопротивления - вице-президент Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд - на вертолетах эвакуировались в Таджикистан.





Салех в своем Twitter заявил, что сопротивление продолжается. При этом он не подтвердил, но и не опроверг заявления "Талибана" о захвате Панджшера.





Напомним, ожесточенные бои за Панджшер начались в ночь на 3 сентября. Талибы заявили о взятии под контроль около 20% провинции, силы сопротивления - об успешном контрнаступлении.



